Навіть син не приїде: фаната Путіна Кашпіровського поховають "по-тихому"

Розкрито дату похорону "головного мага СРСР"

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Радянського та російського психотерапевта та "гіпнотизера" Анатолія Кашпіровського, який помер 3 жовтня, поховають без публічного прощання і навіть без присутності близької людини.

Як передають росЗМІ, посилаючись на заяву директора "головного мага СРСР", сім’я вирішила провести похорон у закритому форматі, а місце його поховання не розкривати. Начебто саме такого сценарію хотів сам Кашпіровський.

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Ще більш показово, що попрощатися з ним, попередньо, не зможе навіть власний син (від першого шлюбу Кашпіровського). Спадкоємець "телецілителя" вже багато років живе в США і, за наявною інформацією, на похорон не приїде.

Анатолій Кашпіровський з першою дружиною Валентиною і сином Сергієм

Повідомляється, що прощання відбудеться 8 жовтня опівдні на Троєкурівському цвинтарі. Однак після церемонії місце, де Кашпіровського буде поховано, залишиться таємницею.

Нагадаємо, що Анатолій Кашпіровський вихваляв Путіна. Раніше ми розповідали, що уродженець України говорив про війну.

Також "Телеграф" писав, що відомо про маленьку дочку Кашпіровського. Вона народилася, коли шарлатану було 86 років.