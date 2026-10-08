Чи можуть силоміць вивести покупця з "АТБ" під час тривоги: що відповіли в мережі
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Рішення щодо відвідувача, який не хоче залишати магазин, ухвалюють на місці
Під час повітряної тривоги не всі супермаркети мережі "АТБ" зачиняються, але деякі можуть припиняти роботу через безпекову ситуацію. Покупців в такому випадку просять вийти. У мережі пояснили, що робитимуть, якщо відвідувач відмовиться залишити магазин.
На запитання "Телеграфу" у чатботі підтримки "АТБ" відповіли, що в кожній такій ситуації рішення ухвалюють співробітники конкретного магазину. "Не проконсультую з цього питання, на місці вирішують питання співробітники магазину", – відповів працівник на запитання, чи можуть покупця виштовхнути силою.
АТБ не припиняє роботу автоматично під час повітряної тривоги, немає також обов'язкової вимоги йти в укриття для співробітників та покупців. Важливо, що про повітряну тривогу мають сповістити і персонал, і відвідувачів. Раніше на запитання "Телеграфу", чи можна перечекати обстріл в "АТБ" і отримати воду або зарядити телефон, працівник відповів ствердно.
Як розповідав "Телеграф", наразі в "АТБ" не планують повертатись до роботи у цілодобовому режимі. У компанії зазначили, що це, ймовірно, буде не раніше завершення війни.