"Скоро Дніпро замерзне, не психуйте". Кияни наштампували мемів про транспортний колапс

Іронія та сміх допомагають пережити важкі часи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У мережі вже ширяться жарти та меми щодо транспортного колапсу, який відбувається у Києві зранку у п'ятницю, 2 жовтня через перекриття мостів внаслідок російських атак. Пропри складну ситуацію українці не втрачають почуття гумору.

"Телеграф" зібрав найсмішніші меми. Сміються, що за місяць всі кияни пересядуть на катамарани для того, щоб пересуватися з одного берега столиці на інший.

Проте є й "оптимісти": пишуть, що скоро зима, Дніпро замерзне. Тоді можна буде пішки переходити на інший берег.

Також жартують з високою часткою правди, що головне питання в Києві зараз не "де ти", а "на якому ти березі". Комікеса Настя Зухвала іронізує: "чудовий ранок у Києві, щоб подумати про будівництво дирижаблів".

Є й інші меми щодо транспортного колапсу у столиці. Попри затори та нервовий ранок кияни не втрачають здатності знаходити приводи для посмішки навіть у важкі часи.

Чому в Києві виникли проблеми з пересуванням між двома берегами

Протягом 1 та 2 жовтня Росія завдала три удари по Південному мосту. Він є однією з ключових переправ через Дніпро в Києві. Ба більше, саме Південним мостом здійснюється значна частина транзитного трафіку між лівобережною та правобережною частинами України.

Після другого удару по Південному мосту рух ним перекрили. Зранку кияни, які дістаються на роботу з лівого на правий берег Києва, зіткнулися із труднощами. Столицю скували затори, а ціни на таксі зросли до космічних сум.

Раніше "Телеграф" публікував меми, яких наробили кияни щодо посилення російських атак.