Українка в готелі побачила "шахед" на ліжку: звичайна фігурка з рушника стала мемом

Що це насправді було

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Українка, яка відпочивала в Греції, показала фігурку, яку працівники готелю залишили на її ліжку після прибирання. Традиція робити фігурки з рушників, щоб приємно здивувати гостей, особливо популярна на різноманітних курортах.

Зазвичай, це якась тваринка або рослана, але дівчина пожартувала у Threads, що їй зробили "шахеда". Жарт швидко підхопили інші українці.

"Блін, мені в готелі (в Греції) склали шахеди на ліжко", — написала авторка допису.

Допис в Threads

Судячи з форми фігурки, найімовірніше, працівники готелю намагалися зробити з рушника квітку калу. На це звернула увагу одна з коментаторок.

"Квіточка. Кала. Сумно, що у вас такі асоціації".

Авторка допису відповіла:

"Які часи, такі й асоціації".

Коментар з Threads

Кала

Після цього в коментарях почали з'являтися нові жарти про "рушниковий шахед".

"Дуже шахедно з їхнього боку".

Коментар з Threads

"Квіточки із рушників просто існують.

Мозок травмованих українців: "Шахеди"".

Коментар з Threads

"Ще й реактивний двигун присобачили, слідкують за трендами!"

Коментар з Threads

"Греки передають нам зброю, як можуть".

Коментар з Threads

"Ось це так клієнтоорієнтованість".

Коментар з Threads

"Ну щоб ви почувалися як вдома".

Коментар з Threads

"Ви їх збили з ліжка тапком?"

Коментар з Threads

"То ті, що тепер можуть залітати у вікно?"

Коментар з Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, що переведення стрілок годинника на "зимовий" і "літній" час спочатку було жартом.