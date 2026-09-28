Українка в готелі побачила "шахед" на ліжку: звичайна фігурка з рушника стала мемом
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Що це насправді було
Українка, яка відпочивала в Греції, показала фігурку, яку працівники готелю залишили на її ліжку після прибирання. Традиція робити фігурки з рушників, щоб приємно здивувати гостей, особливо популярна на різноманітних курортах.
Зазвичай, це якась тваринка або рослана, але дівчина пожартувала у Threads, що їй зробили "шахеда". Жарт швидко підхопили інші українці.
"Блін, мені в готелі (в Греції) склали шахеди на ліжко", — написала авторка допису.
Судячи з форми фігурки, найімовірніше, працівники готелю намагалися зробити з рушника квітку калу. На це звернула увагу одна з коментаторок.
"Квіточка. Кала. Сумно, що у вас такі асоціації".
Авторка допису відповіла:
"Які часи, такі й асоціації".
Після цього в коментарях почали з'являтися нові жарти про "рушниковий шахед".
"Дуже шахедно з їхнього боку".
"Квіточки із рушників просто існують.
Мозок травмованих українців: "Шахеди"".
"Ще й реактивний двигун присобачили, слідкують за трендами!"
"Греки передають нам зброю, як можуть".
"Ось це так клієнтоорієнтованість".
"Ну щоб ви почувалися як вдома".
"Ви їх збили з ліжка тапком?"
"То ті, що тепер можуть залітати у вікно?"
Раніше "Телеграф" розповідав, що переведення стрілок годинника на "зимовий" і "літній" час спочатку було жартом.