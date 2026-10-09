"Гарри Поттер уже не тот": мужчина с "волшебной палочкой" для взрослых прославился в Киеве (фото, видео)

Киевляне узнали местную знаменитость

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На Контрактовой площади в Киеве заметили мужчину, который "стрелял" в прохожих из секс-игрушки. Об инциденте рассказала киевлянка на своей странице в Threads.

Как выяснилось в комментариях, мужчина – настоящая местная знаменитость. Пользователи начали делиться фото, видео и историями о его эксцентричном поведении, свидетелями которого они становились раньше.

"Сегодня в меня стреляли на Контрактовой… но не попали", — написала авторка поста.

Пост в Threads

"Это был Купидон": что пишут киевляне

В комментариях пользователи не заставили себя ждать с шутками. Некоторые сравнили мужчину с мифологическим богом любви.

"Это был Купидон"

Комментарий из Threads

"Так попался вам АМУР ЛЮБВИ, промазал".

Комментарий из Threads

"Хорошо, что не ближний бой!" — написал украинский телеведущий Андрей Бедняков.

Комментарий из Threads

"Это же наше ПВО".

Мужчину видели и раньше

Похоже, для некоторых киевлян эта встреча была не первой. В комментариях люди рассказали о других случаях, когда мужчина привлекал внимание своим поведением.

Комментарий из Threads

"То же, только в машины целился".

"Вечером подошел попросить сигарету, сказал, что вооружен и очень опасен".

Комментарий из Threads

"Он выбрал быть счастливым".

Комментарий из Threads

Отдельное внимание пользователей привлекла одежда мужчины.

"Блин, какая у него классная кофта со щенками".

Комментарий из Threads

Не обошлось и без шуток о других известных персонажах.

"Леон-киллер бы заплакал, как увидел такого коллегу".

Комментарий из Threads

"Гарри Поттер уже не тот. Но волшебная палочка очень интересна".

Комментарий из Threads

Некоторые вспомнили даже тренд с песней Тони Матвиенко "Фонарики".

Комментарий из Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, что загадочная вспышка инфекции в России вызвала шквал мемов и шуток.