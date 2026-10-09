"Гарри Поттер уже не тот": мужчина с "волшебной палочкой" для взрослых прославился в Киеве (фото, видео)
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Киевляне узнали местную знаменитость
На Контрактовой площади в Киеве заметили мужчину, который "стрелял" в прохожих из секс-игрушки. Об инциденте рассказала киевлянка на своей странице в Threads.
Как выяснилось в комментариях, мужчина – настоящая местная знаменитость. Пользователи начали делиться фото, видео и историями о его эксцентричном поведении, свидетелями которого они становились раньше.
"Сегодня в меня стреляли на Контрактовой… но не попали", — написала авторка поста.
"Это был Купидон": что пишут киевляне
В комментариях пользователи не заставили себя ждать с шутками. Некоторые сравнили мужчину с мифологическим богом любви.
"Это был Купидон"
"Так попался вам АМУР ЛЮБВИ, промазал".
"Хорошо, что не ближний бой!" — написал украинский телеведущий Андрей Бедняков.
"Это же наше ПВО".
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Мужчину видели и раньше
Похоже, для некоторых киевлян эта встреча была не первой. В комментариях люди рассказали о других случаях, когда мужчина привлекал внимание своим поведением.
"То же, только в машины целился".
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"Вечером подошел попросить сигарету, сказал, что вооружен и очень опасен".
"Он выбрал быть счастливым".
Отдельное внимание пользователей привлекла одежда мужчины.
"Блин, какая у него классная кофта со щенками".
Не обошлось и без шуток о других известных персонажах.
"Леон-киллер бы заплакал, как увидел такого коллегу".
"Гарри Поттер уже не тот. Но волшебная палочка очень интересна".
Некоторые вспомнили даже тренд с песней Тони Матвиенко "Фонарики".
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