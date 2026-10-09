Укр

"Гарри Поттер уже не тот": мужчина с "волшебной палочкой" для взрослых прославился в Киеве (фото, видео)

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
Читати українською
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 09 октября 2026, 20:51

Киевляне узнали местную знаменитость

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На Контрактовой площади в Киеве заметили мужчину, который "стрелял" в прохожих из секс-игрушки. Об инциденте рассказала киевлянка на своей странице в Threads.

Как выяснилось в комментариях, мужчина – настоящая местная знаменитость. Пользователи начали делиться фото, видео и историями о его эксцентричном поведении, свидетелями которого они становились раньше.

"Сегодня в меня стреляли на Контрактовой… но не попали", — написала авторка поста.

Пост в Threads
Пост в Threads

"Это был Купидон": что пишут киевляне

В комментариях пользователи не заставили себя ждать с шутками. Некоторые сравнили мужчину с мифологическим богом любви.

"Это был Купидон"

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Так попался вам АМУР ЛЮБВИ, промазал".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Хорошо, что не ближний бой!" — написал украинский телеведущий Андрей Бедняков.

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Это же наше ПВО".

Переглянути в Threads

Мужчину видели и раньше

Похоже, для некоторых киевлян эта встреча была не первой. В комментариях люди рассказали о других случаях, когда мужчина привлекал внимание своим поведением.

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"То же, только в машины целился".

Переглянути в Threads

"Вечером подошел попросить сигарету, сказал, что вооружен и очень опасен".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Он выбрал быть счастливым".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

Отдельное внимание пользователей привлекла одежда мужчины.

"Блин, какая у него классная кофта со щенками".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

Не обошлось и без шуток о других известных персонажах.

"Леон-киллер бы заплакал, как увидел такого коллегу".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Гарри Поттер уже не тот. Но волшебная палочка очень интересна".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

Некоторые вспомнили даже тренд с песней Тони Матвиенко "Фонарики".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, что загадочная вспышка инфекции в России вызвала шквал мемов и шуток.

Теги:
#Киев #Купидон #Мем #Threads #Жарти