"Зацініть - це чума": загадковий спалах інфекції у Росії викликав шквал мемів та жартів
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Українці жартують про новий "сюрприз" із Росії
В Іркутській області Росії стрімко набирає обертів історія з небезпечною інфекцією. Після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту близько 190 людей ізолювали та взяли під нагляд лікарів. Водночас російська влада не поспішає розкривати, який саме діагноз поставили померлій.
Новина не залишилася без уваги українців — у мережі вже з'явилися численні меми та жарти про ситуацію. "Телеграф" зібрав найцікавіші реакції користувачів соцмереж.
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Українці жартують, що на тлі постійних обстрілів і без того вистачає приводів для неспокою. Але Росія, схоже, вирішила не зупинятися й підкинула ще один "сюрприз" — можливий спалах чуми.
Також користувачі згадали й пісню Потапа та Насті "Чумачедчая весна".
Мережею ширяться навіть теорії змови. Зокрема один з користувачів написав у Тік Тоці:
"Пам'ятаєте, як в 23му році ходив мем з великими птахами, і підпис був: цей мем ви зрозумієте тільки у 2027му? Здається, вже у 26му стає ясно"
Не оминули користувачі й жарти про "біолабораторії".
Раніше "Телеграф" розповідав, як звичайна фігурка з рушника стала мемом, і до чого тут "шахед".