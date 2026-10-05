"Зацініть - це чума": загадковий спалах інфекції у Росії викликав шквал мемів та жартів

Українці жартують про новий "сюрприз" із Росії

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В Іркутській області Росії стрімко набирає обертів історія з небезпечною інфекцією. Після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту близько 190 людей ізолювали та взяли під нагляд лікарів. Водночас російська влада не поспішає розкривати, який саме діагноз поставили померлій.

Новина не залишилася без уваги українців — у мережі вже з'явилися численні меми та жарти про ситуацію. "Телеграф" зібрав найцікавіші реакції користувачів соцмереж.

Мем про Чуму у Росії. Фото: baba_i_kit/Telegram

Українці жартують, що на тлі постійних обстрілів і без того вистачає приводів для неспокою. Але Росія, схоже, вирішила не зупинятися й підкинула ще один "сюрприз" — можливий спалах чуми.

Мем про Чуму у Росії. Фото: Женя Манецький/Tik Tok

Мем про Чуму у Росії. Фото: Emir/Tik Tok

Мем про Чуму у Росії. Фото: maks_fizruk/Tik Tok

Також користувачі згадали й пісню Потапа та Насті "Чумачедчая весна".

Мережею ширяться навіть теорії змови. Зокрема один з користувачів написав у Тік Тоці:

"Пам'ятаєте, як в 23му році ходив мем з великими птахами, і підпис був: цей мем ви зрозумієте тільки у 2027му? Здається, вже у 26му стає ясно"

Мем про Чуму у Росії. Фото: shakhovalhunter/Tik Tok

Не оминули користувачі й жарти про "біолабораторії".

Мем про Чуму у Росії. Фото: bromeeems/Telegram

Раніше "Телеграф" розповідав, як звичайна фігурка з рушника стала мемом, і до чого тут "шахед".