Не в окріп: у якій воді радять варити заморожені пельмені

Час приготування залежить від розміру напівфабрикатів і становить від 4 до 12 хвилин після закипання

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Заморожені пельмені пропонують закладати в гарячу воду, не чекаючи кипіння. За порадою авторки кулінарного допису, такий спосіб допомагає зберегти тісто цілим під час варіння.

Читайте також: "Як зварити яйця без синьо-сірого обідка: секрет ідеального сніданку дуже простий".

Авторка акаунта @yulia_delicious_recipes у Threads рекомендує нагрівати воду приблизно до +50–60 °C. Орієнтиром вона називає появу перших бульбашок на дні каструлі.

"Різкий перепад температур між замороженим тістом та окропом робить оболонку крихкою, через що пельмені лопаються", – пояснила авторка.

Перші бульбашки на дні каструлі в дописі називають орієнтиром для закладання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ще одна її порада – додати склянку холодної води під час кипіння. За словами авторки, це зменшує інтенсивність кипіння та допомагає пельменям рівномірно проваритися.

Утім, інша користувачка у коментарі описала інший досвід: за її спостереженням, пельмені нечасто лопаються, тому зазвичай такого прийому не потребують. Водночас вона написала, що випробувала цей спосіб із варениками й отримала добрий результат.

Користувачка випробувала цей спосіб із варениками й отримала добрий результат

Як повідомляв "Телеграф", для золотистого кольору до пельменів додають половинку неочищеної цибулини.