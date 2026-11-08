Не в окріп: у якій воді радять варити заморожені пельмені
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Час приготування залежить від розміру напівфабрикатів і становить від 4 до 12 хвилин після закипання
Заморожені пельмені пропонують закладати в гарячу воду, не чекаючи кипіння. За порадою авторки кулінарного допису, такий спосіб допомагає зберегти тісто цілим під час варіння.
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Авторка акаунта @yulia_delicious_recipes у Threads рекомендує нагрівати воду приблизно до +50–60 °C. Орієнтиром вона називає появу перших бульбашок на дні каструлі.
"Різкий перепад температур між замороженим тістом та окропом робить оболонку крихкою, через що пельмені лопаються", – пояснила авторка.
Ще одна її порада – додати склянку холодної води під час кипіння. За словами авторки, це зменшує інтенсивність кипіння та допомагає пельменям рівномірно проваритися.
Утім, інша користувачка у коментарі описала інший досвід: за її спостереженням, пельмені нечасто лопаються, тому зазвичай такого прийому не потребують. Водночас вона написала, що випробувала цей спосіб із варениками й отримала добрий результат.
Як повідомляв "Телеграф", для золотистого кольору до пельменів додають половинку неочищеної цибулини.