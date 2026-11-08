Сніг буде, але... Що принесе грудень у різні куточки України

Початкові очікування ранніх снігопадів не справдилися

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Грудень 2026 року в Україні, за оновленим прогнозом, буде теплішим за багаторічну норму. Погоду визначатиме потік вологого й теплого повітря з Атлантики, а характер опадів відрізнятиметься залежно від регіону.

Такий прогноз показали оновлений розрахунок моделі ECMWF SEAS5 і свіжі просторові карти Copernicus Climate Change Service (C3S). За ними, перший місяць зими у Східній Європі пройде зі стійкою додатною температурною аномалією – у середньому на +1,5...+2,0 °C вище за багаторічну норму.

Як "Атлантичний експрес" вплине на погоду

Головною причиною такого температурного режиму синоптики називають активність "Атлантичного експреса". Потужний Азорський антициклон вибудує бар’єр, який спрямовуватиме повітряні маси з океану через Західну й Центральну Європу до України.

Цей потік блокуватиме пряме надходження арктичного повітря з півночі. Саме він визначатиме переважно м’який початок зими.

У Києві, на півночі та в центрі сніг швидко танутиме через денні плюсові температури Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Де чекати снігу, дощів і нічних морозів

У центрі, на півночі та в Києві стійкого снігового покриву в грудні не очікують. Переважатимуть температурні "гойдалки": удень від +1 °C до +4 °C, уночі – від -1 °C до +2 °C. Сніг, що випадатиме, швидко танутиме й перетворюватиметься на сльоту.

На півдні – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – повітря вдень регулярно прогріватиметься до +5...+8 °C. Опади випадатимуть лише у вигляді дощу, також очікуються густі тумани.

На сході та північному сході, зокрема на Харківщині й Сумщині, нічні морози до -2...-4 °C чергуватимуться з денними відлигами. Головними погодними небезпеками стануть налипання мокрого снігу та "чорний лід" на дорогах.

На заході та в Карпатах мокрий сніг у низинах швидко танутиме. Тимчасовий сніговий покрив сформується лише у високогір’ї – на висоті понад 1200 метрів.