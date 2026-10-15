Про чіткий контур можна забути: який макіяж губ захопить осінь і зиму 2026 року

Рожеві губи гармонійно доповнюють ніжний макіяж

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Восени та взимку 2026 року в моді макіяж губ з ефектом "зацілованих губ", для якого характерні глибокі сезонні відтінки та м’яке розтушовування. Такий варіант має природний вигляд і не потребує чітко промальованого контуру.

У холодну та вітряну погоду губи стають більш вразливими до сухості й появи дрібних тріщин, тому важливо не забувати про догляд. Зволожувальні засоби допомагають підтримувати їхній комфорт і доповнюють повсякденний макіяж, як написали в "OkDiario".

Як створити ефект покроково

Підготуйте губи. Якщо помітні сухі лусочки, обережно відлущіть їх, а потім нанесіть бальзам. Щоб градієнт був виразнішим, злегка нейтралізуйте природний колір губ найтоншим шаром тонального засобу або консилера. Не перекривайте його повністю.

Створіть основу й додайте пігмент. Нанесіть на всю поверхню губ нюдовий, рожевий або близький до їхнього природного кольору засіб. Насиченіший відтінок додайте переважно на внутрішню частину губ.

Розтушуйте. Пальцем, пензлем або паперовою серветкою м’яко розподіліть пігмент від центру до країв, залишивши плавний перехід інтенсивності.

Як носити такий макіяж

Зволожуйте губи щодня, особливо перед нанесенням косметики. Обирайте засоби, які легко розтушувати: тінти, відтінкові бальзами або кремові формули. Для елегантного поєднання розтушуйте темний відтінок у центрі губ до рожево-нюдової основи.

Для денного макіяжу підійде легкий напівпрозорий рожевий або червоний відтінок. Увечері посильте пігментацію в центрі й додайте трохи блиску.

Поєднуйте яскраві губи з природним виглядом шкіри. Достатньо зачесати брови й стримано нафарбувати очі, щоб зберегти баланс образу.

Палітра й особливості сезонного макіяжу

Для осені та зими підійдуть вишневі, червоні, ягідні, бордові, сливові й коричнево-червоні відтінки. Вони додають глибини, а нерівномірний розподіл пігменту робить макіяж делікатнішим.

Фініш можна обрати на свій смак: матовий, сатиновий, соковитий або з легким блиском. Невеликі нерівності нанесення – частина ефекту, тож ідеальна точність не потрібна.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка текстура помади може підкреслювати зморшки та що краще обирати для макіяжу губ після 50 років.