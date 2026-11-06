Громіздкі душові виходять з моди. Чим їх заміняють іноземці

Головний тренд зараз — компактність та мінімалізм

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Раніше розсувні душові кабіни були останнім писком моди і їх встановлювали ледь не в кожній квартирі. Але мода змінилась і наразі вони вважаються застарілими та неактуальними.

Як пише canal26, дедалі частіше люди обирають мінімалізм та практичність. А от масивні душові кабіни з розсувними дверцятами аж ніяк не підходять цим поняттям.

Саме тому актуальності набувають інші сучасні рішення. При цьому самі душові не відходять на задній план, просто їх роблять компактними та стильними.

Які душові зараз в моді

Душові Walk-in. Це відкриті душові зони, де замість громіздкої кабіни — прозора скляна перегородка, мінімум фурнітури. Однак це рішення найбільше підходить маленьким та компактним ванним кімнатам.

Душові Walk-in

Душові зі скляними перегородками. Йдеться про кабіни, де замість розсувних дверей стоїть скляна перегородка. Цей варіант добре підійде для маленьких ванних кімнат. Однак слід враховувати, що часто цих перегородок недостатньо у захисті від води.

Душові зі скляними перегородками

Душові з прихованим монтажем. Тобто коли замість душової кабіни створюють душову зону: трохи покосу підлогу, злив у ній та скляні двері.

Душові з прихованим монтажем

Чому масивні душові з розсувними дверми втратили популярність

ролики та напрямні потребують регулярного очищення та заміни;

у стиках і профілях накопичуються волога, мильний наліт і бруд;

масивні конструкції можуть візуально перевантажувати інтер’єр;

сучасні альтернативи створюють відчуття більшого простору.

Душові з розсувним механізмом

Раніше "Телеграф" розповідав, чому масивні штори вийди з моди та чим їх заміняють іноземці.