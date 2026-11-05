Чому Київ особливо вразливий до атак на енергетику: експерт розкрив важливі деталі

Захист підстанцій працює, але є нюанс

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Енергетика столиці опинилась під підвищеним ризиком через низку технічних та географічних чинників. Регулярні обстріли Росії знищили внутрішню генерацію Києва.

Про це розповів "Телеграфу" директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Детальніше читайте у матеріалі ""Кличко перебільшує": експерт про загрозу енергооб'єктам в Києві, воду і повернення до легких графіків відключень".

Харченко назвав кілька основних факторів, чому саме Київ вразливий до атак Росії найбільше. Справа не тільки у захисті критичної інфраструктури та затримках ремонтів через постійні атаки.

Вразливість Києва обумовлена:

Відсутністю власної генерації. Зараз столиця повністю залежить від зовнішнього постачання електроенергії високовольтними лініями. Внутрішньої генерації електрики в самому місті фактично немає. Київські ТЕЦ підготовлені до початку опалювального сезону та виробляють тепло, попри те, що їхня електрична частина зазнала значного руйнування. Таким чином вони більше не можуть продукувати струм. Як наслідок, альтернативи електропостачанню через мережі "Укренерго" для Києва не існує.

Обмеженою кількістю ключових об'єктів. Київ, як і будь-яке інше місто, мало обмежену кількість критичних вузлів. Сюди входять підстанції, розподільчі вузили тощо.

Олександр Харченко

Вразливістю елементів на захищених підстанціях. Укриття, які захищають ці об'єкти, давно показали свою ефективність.

"Захист, який спланували й збудували в "Укренерго", працює: з 235 захищених об'єктів лише на одному ракета знищила трансформатор як основне обладнання", — каже Харченко.

Він додає, що кожна така підстанція охоплює величезну територію — від 12 до 25 гектарів. На цій площі розташовано безліч незахищених дрібних елементів:

реле;

перемикачі;

опорні конструкції.

Саме вони стають легкою здобиччю під час ворожих обстрілів.

Блокуванням ремонтних робіт ворожими атаками. Енергетики не можуть працювати під час загрози повторного обстрілу. За словами Харченка, безпілотники здатні годинами кружляти над підстанціями в київській зоні, змушуючи ремонтні бригади залишати майданчики під час кожної тривоги. Це блокує та суттєво затягує процес відновлення електропостачання.

Раніше "Телеграф" розповідав, на яку ситуацію зі світлом чекати українцям взимку.