Угода між Україною та Росією і погрози Ірану. Головні заяви Трампа з Білого дому
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Американський лідер відкинув будь-які ядерні ініціативи посередників для Ірану
Президент США Дональд Трамп провів чергову пресконференцію у Білому домі. Відповідаючи на питання кореспондентів, він зробив кілька гучних заяв.
"Телеграф" зібрав основні тези з виступу Трампа, посилаючись на трансляцію з Білого дому. Американський лідер говорив не тільки про результати проміжних виборів, він також торкнувся питання переговорів України та Росії.
Головні заяви Дональда Трамп:
- Буде угода. Це буде велика угода, і вона стосуватиметься не лише України. Я навіть можу сказати, що вона може охоплювати всю Європу. Це буде велика, прекрасна угода. Усі будуть у захваті.
Додамо, що 5 листопада Трамп зустрічався з посланцем Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Ймовірніше саме їхня розмова стала приводом про розмову щодо угоди. Однак американський лідер не зустрічався з українськими представниками.
- "(Цей законодавчий акт підписаний — ред.) Байденом?… Що ж, тоді це, мабуть, досить поганий закон. Я вивчу це питання.
Йдеться про американський закон, який фактично забороняє імпорт російського палива в США.
- Наші вибори настільки нечесні, що ви навіть уявити собі не можете.
- Мені не хочеться руйнувати решту Ірану, але, можливо, доведеться (…) Іран нічого не буде робити без дозволу США. Якщо нам доведеться продовжувати справу з Іраном, ми повністю готові до цього. Ми втратили 18 життів — і 18, це занадто багато — але у В’єтнамі ми втратили тисячі й тисячі.
- Не знаю, чи можна це назвати війною, оскільки вже багато місяців ніхто не гинув… Вже близько семи, шести місяців — ніхто не гинув. А тепер подивіться на Росію та Україну. Ось це війна. Це справжня війна. Там щомісяця гинуть 25 тисяч людей.
- Окрім того, відповідаючи на питання кореспондента, чи згадує Трамп, що Росія щодня вбиває цивільних в Україні, він сказав: "Я завжди про це згадую, і я також згадую про те, що і з іншого боку вони теж вбивають".
Нагадаємо, що на зустрічі з Меланією Трамп у Білому домі українську та російську делегації посадили по один бік.
Раніше "Телеграф" розповідав, що перша леді США на зустрічі у Вашингтоні випадково осоромила представницю Росії.