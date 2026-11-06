Угода між Україною та Росією і погрози Ірану. Головні заяви Трампа з Білого дому

Американський лідер відкинув будь-які ядерні ініціативи посередників для Ірану

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Президент США Дональд Трамп провів чергову пресконференцію у Білому домі. Відповідаючи на питання кореспондентів, він зробив кілька гучних заяв.

"Телеграф" зібрав основні тези з виступу Трампа, посилаючись на трансляцію з Білого дому. Американський лідер говорив не тільки про результати проміжних виборів, він також торкнувся питання переговорів України та Росії.

Головні заяви Дональда Трамп:

Буде угода. Це буде велика угода, і вона стосуватиметься не лише України. Я навіть можу сказати, що вона може охоплювати всю Європу. Це буде велика, прекрасна угода. Усі будуть у захваті.

Додамо, що 5 листопада Трамп зустрічався з посланцем Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Ймовірніше саме їхня розмова стала приводом про розмову щодо угоди. Однак американський лідер не зустрічався з українськими представниками.

"(Цей законодавчий акт підписаний — ред.) Байденом?… Що ж, тоді це, мабуть, досить поганий закон. Я вивчу це питання.

Йдеться про американський закон, який фактично забороняє імпорт російського палива в США.

Наші вибори настільки нечесні, що ви навіть уявити собі не можете.

Мені не хочеться руйнувати решту Ірану, але, можливо, доведеться (…) Іран нічого не буде робити без дозволу США. Якщо нам доведеться продовжувати справу з Іраном, ми повністю готові до цього. Ми втратили 18 життів — і 18, це занадто багато — але у В’єтнамі ми втратили тисячі й тисячі.

Іран нічого не буде робити без дозволу США. Якщо нам доведеться продовжувати справу з Іраном, ми повністю готові до цього. Ми втратили 18 життів — і 18, це занадто багато — але у В’єтнамі ми втратили тисячі й тисячі. Не знаю, чи можна це назвати війною, оскільки вже багато місяців ніхто не гинув… Вже близько семи, шести місяців — ніхто не гинув. А тепер подивіться на Росію та Україну. Ось це війна. Це справжня війна. Там щомісяця гинуть 25 тисяч людей.

Окрім того, відповідаючи на питання кореспондента, чи згадує Трамп, що Росія щодня вбиває цивільних в Україні, він сказав: "Я завжди про це згадую, і я також згадую про те, що і з іншого боку вони теж вбивають".

Нагадаємо, що на зустрічі з Меланією Трамп у Білому домі українську та російську делегації посадили по один бік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перша леді США на зустрічі у Вашингтоні випадково осоромила представницю Росії.