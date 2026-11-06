"Безпечно тільки вдень". Українці поділилися враженнями від проживання у Мексиці

Рівень безпеки у країні вкрай низький

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Українці поділилися враженнями від Мексики та її столиці, Мехіко. Вони розповіли про мінуси життя в цій країні.

Про це написала користувачка соцмережі Threads Марія Волошина. Одне з її найгірших вражень — кількагодинна поїздка у автобусі. Річ у тім, що всі пасажири автобуса дивилися відео у соцмережах без навушників.

"3 години. Всі. Як же мені було погано. Це був перший раз в житті, коли в аеропорту мене пропустили з пляшкою води. Я була настільки дезорієнтована, що мене офіцер доводив до гейтів", — пише вона.

Ще страшніше, додає дівчина, що у Мехіко немає відбійників на дорогах. Поїздка на двоповерховому автобусі в таких умовах — небезпечна. Також налякав її озброєний патруль.

"Якщо водій не впорається з керуванням, і автобус впаде з тієї "дороги" там в кращому випадку – смерть на місці. Було страшно. А їхні патрулі з автоматами. І я така наївна на інформаційній стійці на аеропорту така кажу: "Та я потім пройдуся, там 17 хвилин". Я викликала таксі зі швидкістю світла, як тільки вийшла з автобуса, щоб хоча б убер був відповідальний у випадку чого. Але місто цікаве", — ділиться враженнями Марія Волошина.

Мексика, Гуанахуато. Фото: magnific

Інша коментаторка також має не найкращі враження від Мехіко. За її словами, там дуже низький рівень безпеки.

"Мехіко? Та ну його в баню, відносно безпечно тільки вдень, одні гетто навкруги. Трафік на дорогах божевільний і вдень, і вночі. Я вже мовчу, що в автобусі їздять тільки найнижчі свої населення", — розповіла вона.

За словами українки, в неї у Мексиці мешкають рідні. Серед плюсів вона назвала сучасні торгівельні центри, ресторани та аеропорт для рейсів всередині країни дуже гарний. Однак все це доступно лише тим, хто має гроші.

"Під час подорожі ми заїжджали у звичайні містечка — зовсім інший світ бідноти і заборонених речовин. Багатий і бідний світ існують паралельно, бідний світ дуже небезпечний, особливо для іноземців. Вам ще повезло, що ви безпечно дісталися пункту призначення", — пише дівчина.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому поїздка українки до Мексики перетворилася на жах. Вона розраховувала на райський відпочинок, але реальність виявилася іншою.