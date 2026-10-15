"Як диво-квітка": в українському лісі помітили комаху з незвичайною "шубою"

Восени його можна зустріти серед опалого листя та лісової рослинності

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В українському лісі виявили незвичайну волохату гусеницю. Її визначили як личинку малинового коконопряду. Зовнішній вигляд комахи може здивувати тих, хто звик зустрічати в лісі переважно метеликів, жуків та інших дрібних мешканців.

Фотографію опублікували у Facebook. Малиновий коконопряд ( Macrothylacia rubi ) – вид нічних метеликів із сімейства коконопрядів. Як і в інших лускокрилих, його життєвий цикл проходить через кілька стадій: яйце, гусеницю, лялечку та дорослого метелика. Характерний вид комаха набуває в личинковій стадії.

Тіло гусениці вкрите густими волосками. Воно може бути темним, з коричневими, рудуватими або червонуватими відтінками. Забарвлення змінюється залежно від віку та стадії розвитку. Доросла гусениця сягає приблизно 5–7 сантиметрів у довжину, тому її можна помітити серед лісової підстилки, трави та опалого листя.

Малиновий коконопряд

Незважаючи на назву, малиновий коконопряд харчується різними рослинами. Його гусениці зустрічаються на малині, ожині, суниці, чорниці та інших рослинах.

Чому гусеницю можна зустріти восени

Восени зустріти цю личинку особливо можливо. Дорослі гусениці малинового коконопряду найчастіше трапляються у вересні та на початку жовтня. На той час вони виростають і починають готуватися до зимівлі.

Зиму гусениця проводить у стані спокою серед опалого листя. Навесні вона лялька, а через деякий час з лялечки виходить дорослий метелик. Її відрізняє коричневе забарвлення крил. Самці зазвичай мають більш виражений рудувато-коричневий відтінок, самки частіше світліше — сірувато-коричневі.

Малиновий коконопряд поширений у Європі та мешкає в різних природних умовах: на лісових галявинах, галявинах, луках і серед чагарників. Тому поява такої гусениці в українському лісі не дивна. Цей вид трапляється і на території України.

Малиновий коконопряд

Чи небезпечна ця гусениця

Густий волосяний покрив може створити враження, що комаха небезпечна. Але незвичайний зовнішній вигляд сам собою не означає, що гусениця отруйна. Якщо точно визначити конкретний екземпляр не вдалося, краще не чіпати його голими руками: волоски деяких гусениць можуть спричинити подразнення шкіри. Реакція залежить від виду та чутливості людини.

Помітивши таку личинку під час прогулянки, краще спостерігати за нею збоку і без потреби не переносити. Гусениці беруть участь у житті природних екосистем: служать їжею інших тварин і входять у природні харчові ланцюжка.

Малиновий коконопряд

За фотографією, опублікованою у Facebook, не можна підтвердити точне місце знахідки або всі особливості конкретної особи. Стверджувати, що це рідкісний чи небезпечний вигляд, підстав немає.

Реакція мережі

У коментарях під постом українці поділилися фотографіями своїх знахідок цієї гусениці.

"Як диво-квітка"

"Виглядає як шапка"

"Як серединка квіточки вмістилася"

Коментарі у соцмережі

Коментарі у Facebook

Як повідомляв "Телеграф", українка знайшла в землі велику гусеницю, яку учасники групи про комах визначили як пахучого дерева. За даними публікації, гусениця цього виду може розвиватися три-чотири роки і за цей час завдавати значної шкоди деревам. Це порівняння показує: незвичайний вигляд сам собою не доводить небезпеку. Відомості про шкоду пахучого дерева не можна автоматично переносити на гусеницю малинового коконопряду.