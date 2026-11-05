Київські ТЕЦ більше не виробляють електроенергію: чи вистачить тепла взимку

Відновлення може тривати місяцями

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Київські ТЕЦ не можуть виробляти електроенергію через руйнування електричної частини. Водночас вони продовжують виробляти тепло, а електропостачання столиці повністю залежить від зовнішніх джерел.

Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, теплова система технічно значно простіша за електричну, і її підготували до сезону. Більше читайте у матеріалі: "Кличко перебільшує": експерт про загрозу енергооб'єктам в Києві, воду і повернення до легких графіків відключень

"У них зруйнована електрична частина, тому вони не можуть генерувати електрику. Вони виробляють тепло, і його підготували до сезону: теплова система технічно значно простіша за електричну", – сказав Олександр Харченко.

Окремо директор Центру досліджень енергетики описав масштаби руйнувань і невизначеність щодо відновлення електричної частини.

"Електрична частина, на жаль, у дуже великому відсотку повністю зруйнована. Якщо пощастить, то за місяці й місяці ми зможемо відновити окремі елементи. Але це виклик, і незрозуміло, чи вийде взагалі", – сказав Олександр Харченко.

Відповідаючи на запитання про залежність Києва від зовнішньої електрики, він пояснив, яким шляхом місто отримує живлення.

"Не більш залежний, а повністю залежить від зовнішнього енергопостачання, яке здійснюється через високовольтні лінії "Укренерго". Саме про ці лінії та підстанції, які їх обслуговують, ми й говоримо", – зазначив Олександр Харченко.

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