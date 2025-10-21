Рус

Українка показала яскраву гусінь, але це виявився небезпечний шкідник (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Червиця пахуча
Червиця пахуча. Фото Колаж "Телеграф"

Їй порадили негайно "катапультувати" її "противним сусідам"

В Україні похолодало і комахи влаштовуються на зимівлю. Українка знайшла у землі величезну малинову гусінь, яка шкодить деревам.

У Facebook-групі "Комахи України" жінка показала свою знахідку. Вона виявила гусінь днями на Чернігівщині. Гусінь велика, має малинову спинку та помаранчевий животик. Проте попри свої веселі кольори, це шкідник — червиця пахуча.

Червиця пахуча
Червиця пахуча

Червиця пахуча — гусінь одного з найбільших нічних метеликів України

Це великий метелик (розмах крил самиць до 90-100 мм) з родини деревоточців, який відомий переважно саме через свою велику та дуже шкідливу гусінь. Вона може досягати довжини 8-10 см і невипадково названа пахучою, адже виділяє сильний неприємний кислий запах. Цей "аромат" може бути відчутний на відстані кількох метрів.

Метелик Червиця пахуча
Червиця пахуча, метелик

Червиця пахуча — небезпечний шкідник

Гусінь є ксилофагом (харчується деревиною). Вона прогризає широкі та довгі ходи у стовбурах і гілках листяних дерев. Через це дерева слабнуть, можуть хворіти або навіть засихати.

Гусінь червиця пахуча
Величезній гусені треба багато їжі

Нападає на різні дерева — вербу, тополю, березу, дуб, вільху. Також шкодить плодовим деревам (особливо яблуні і сливі). Через свої "смакові уподобання" червиця пахуча є серйозним шкідником. Щобільше, життєвий цикл гусені може тривати 3-4 роки, протягом яких вона завдає значної шкоди деревам.

В мережі жінці, що знайшла гусінь дали пораду

В групі про комах, де українка опублікувала фото знахідки, багато хто визначив, що це саме червиця пахуча. Радять її "душити, бо рідкісна падлюка". Також є жартівлива порада: "противним сусідам через паркан можете катапультувати".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні помітили дуже небезпечну комаху, яка переносить холеру та може "оселитися" в оці.

Теги:
#Чернігівська область #Комахи