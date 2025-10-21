Українка показала яскраву гусінь, але це виявився небезпечний шкідник (фото)
Їй порадили негайно "катапультувати" її "противним сусідам"
В Україні похолодало і комахи влаштовуються на зимівлю. Українка знайшла у землі величезну малинову гусінь, яка шкодить деревам.
У Facebook-групі "Комахи України" жінка показала свою знахідку. Вона виявила гусінь днями на Чернігівщині. Гусінь велика, має малинову спинку та помаранчевий животик. Проте попри свої веселі кольори, це шкідник — червиця пахуча.
Червиця пахуча — гусінь одного з найбільших нічних метеликів України
Це великий метелик (розмах крил самиць до 90-100 мм) з родини деревоточців, який відомий переважно саме через свою велику та дуже шкідливу гусінь. Вона може досягати довжини 8-10 см і невипадково названа пахучою, адже виділяє сильний неприємний кислий запах. Цей "аромат" може бути відчутний на відстані кількох метрів.
Червиця пахуча — небезпечний шкідник
Гусінь є ксилофагом (харчується деревиною). Вона прогризає широкі та довгі ходи у стовбурах і гілках листяних дерев. Через це дерева слабнуть, можуть хворіти або навіть засихати.
Нападає на різні дерева — вербу, тополю, березу, дуб, вільху. Також шкодить плодовим деревам (особливо яблуні і сливі). Через свої "смакові уподобання" червиця пахуча є серйозним шкідником. Щобільше, життєвий цикл гусені може тривати 3-4 роки, протягом яких вона завдає значної шкоди деревам.
В мережі жінці, що знайшла гусінь дали пораду
В групі про комах, де українка опублікувала фото знахідки, багато хто визначив, що це саме червиця пахуча. Радять її "душити, бо рідкісна падлюка". Також є жартівлива порада: "противним сусідам через паркан можете катапультувати".
