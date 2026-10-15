"Как чудо-цветок": в украинском лесу заметили насекомое с необычной "шубой"

Осенью его можно встретить среди опавшей листвы и лесной растительности

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В украинском лесу обнаружили необычную волосатую гусеницу. Её определили как личинку малинового коконопряда. Внешний вид насекомого может удивить тех, кто привык встречать в лесу преимущественно бабочек, жуков и других мелких обитателей.

Фотографию опубликовали в Facebook. Малиновый коконопряд (Macrothylacia rubi) – вид ночных бабочек из семейства коконопрядов. Как и у других чешуекрылых, его жизненный цикл проходит через несколько стадий: яйцо, гусеницу, куколку и взрослую бабочку. Характерный облик насекомое приобретает в личиночной стадии.

Тело гусеницы покрыто густыми волосками. Оно может быть тёмным, с коричневыми, рыжеватыми или красноватыми оттенками. Окраска меняется в зависимости от возраста и стадии развития. Взрослая гусеница достигает примерно 5–7 сантиметров в длину, поэтому её можно заметить среди лесной подстилки, травы и опавших листьев.

Малиновый коконопряд

Несмотря на название, малиновый коконопряд питается разными растениями. Его гусеницы встречаются на малине, ежевике, землянике, чернике и других растениях.

Почему гусеницу можно встретить осенью

Осенью встретить эту личинку особенно вероятно. Взрослые гусеницы малинового коконопряда чаще всего попадаются в сентябре и начале октября. К этому времени они вырастают и начинают готовиться к зимовке.

Зиму гусеница проводит в состоянии покоя среди опавших листьев. Весной она окукливается, а спустя некоторое время из куколки выходит взрослая бабочка. Её отличает коричневатая окраска крыльев. Самцы обычно имеют более выраженный рыжевато-коричневый оттенок, самки чаще светлее – серовато-коричневые.

Малиновый коконопряд распространён в Европе и обитает в разных природных условиях: на лесных опушках, полянах, лугах и среди кустарников. Поэтому появление такой гусеницы в украинском лесу не удивительно. Этот вид встречается и на территории Украины.

Малиновый коконопряд

Опасна ли эта гусеница

Густой волосяной покров может создать впечатление, что насекомое опасно. Но необычный внешний вид сам по себе не означает, что гусеница ядовита. Если точно определить конкретный экземпляр не удалось, лучше не трогать его голыми руками: волоски некоторых гусениц могут вызвать раздражение кожи. Реакция зависит от вида и чувствительности человека.

Заметив такую личинку во время прогулки, лучше понаблюдать за ней со стороны и без необходимости не переносить. Гусеницы участвуют в жизни природных экосистем: служат пищей для других животных и входят в естественные пищевые цепочки.

Малиновый коконопряд

По фотографии, опубликованной в Facebook, нельзя подтвердить точное место находки или все особенности конкретной особи. Утверждать, что это редкий или опасный вид, оснований нет.

Реакция сети

В комментариях под постом украинцы поделились фотографиями своих находок этой же гусеницы.

"Как чудо-цветок"

"Выглядит как шапка"

"Как серединка цветочка уместилась"

Комментарии в соцсети

Комментарии в Facebook

Как сообщал "Телеграф", украинка нашла в земле крупную гусеницу, которую участники группы о насекомых определили как пахучего древоточца.. По данным публикации, гусеница этого вида может развиваться три-четыре года и за это время наносить значительный вред деревьям. Это сравнение показывает: необычный вид сам по себе не доказывает опасность. Сведения о вреде пахучего древоточца нельзя автоматически переносить на гусеницу малинового коконопряда.