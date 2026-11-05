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Не викидайте коробку з-під взуття: як зробити з неї органайзер (відео)

Автор
Людмила Рябенька
Дата публікації
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У секціях можна зберігати ґудзики, скріпки, намистини й канцелярське приладдя Новина оновлена 05 листопада 2026, 18:32
У секціях можна зберігати ґудзики, скріпки, намистини й канцелярське приладдя. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Проста хитрість допоможе навести лад у шухлядах

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Звичайна коробка з-під взуття може отримати друге життя та перетворитися на зручний органайзер для зберігання дрібниць. Для цього не потрібно купувати спеціальні контейнери чи витрачати гроші на готові системи зберігання — достатньо використати саму коробку та її кришку.

У мережі поширюється простий спосіб облаштувати всередині коробки окремі комірки.

Як перетворити коробку на органайзер

Для початку знадобиться звичайна коробка з-під взуття. Її кришка стане основним матеріалом для створення внутрішніх перегородок, які допоможуть розділити простір на кілька невеликих відділень.

Авторка відео спочатку бере лінійку та маркер і робить розмітку на картоні. Так визначаються розміри майбутніх деталей, з яких складатимуться комірки.

Руки прикладають лінійку до білої картонної кришки на дерев’яній поверхні
Розмітка картону визначає розміри майбутніх секцій органайзера

Після цього картон розрізають на окремі елементи та формують із них невеликі секції з бортиками. Саме вони виконуватимуть роль перегородок і не даватимуть дрібним речам змішуватися між собою.

Руки тримають білі прямокутні картонні деталі над дерев’яним столом, поруч лежать ще дві
Перегородки не дадуть дрібним речам змішуватися між собою

Готові конструкції залишається розмістити всередині коробки. У результаті замість одного великого відділення з'являється кілька окремих комірок, у яких можна зберігати різні предмети.

Кількість секцій можна змінити залежно від розміру речей
Кількість секцій можна змінити залежно від розміру речей

Що можна зберігати в такому органайзері

Такий саморобний органайзер підійде для речей, які часто губляться серед інших предметів у шухлядах. Наприклад, у ньому можна розкласти ґудзики, скріпки, намистини, шпильки, канцелярське приладдя та іншу дрібноту.

Окремі комірки не дають дрібним речам змішуватися між собою
Окремі комірки не дають дрібним речам змішуватися між собою

Розмір і кількість відділень можна змінювати залежно від того, що саме планується зберігати. Для великих предметів варто залишити просторіші комірки, а для зовсім маленьких — зробити більше вузьких секцій.

Як повідомляв "Телеграф", у коробках від взуття радять розподіляти речі за категоріями.

Теги:
#Лайфхак #Коробка #Картон #Організатор