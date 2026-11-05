Не викидайте коробку з-під взуття: як зробити з неї органайзер (відео)

Проста хитрість допоможе навести лад у шухлядах

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Звичайна коробка з-під взуття може отримати друге життя та перетворитися на зручний органайзер для зберігання дрібниць. Для цього не потрібно купувати спеціальні контейнери чи витрачати гроші на готові системи зберігання — достатньо використати саму коробку та її кришку.

У мережі поширюється простий спосіб облаштувати всередині коробки окремі комірки.

Як перетворити коробку на органайзер

Для початку знадобиться звичайна коробка з-під взуття. Її кришка стане основним матеріалом для створення внутрішніх перегородок, які допоможуть розділити простір на кілька невеликих відділень.

Авторка відео спочатку бере лінійку та маркер і робить розмітку на картоні. Так визначаються розміри майбутніх деталей, з яких складатимуться комірки.

Розмітка картону визначає розміри майбутніх секцій органайзера

Після цього картон розрізають на окремі елементи та формують із них невеликі секції з бортиками. Саме вони виконуватимуть роль перегородок і не даватимуть дрібним речам змішуватися між собою.

Перегородки не дадуть дрібним речам змішуватися між собою

Готові конструкції залишається розмістити всередині коробки. У результаті замість одного великого відділення з'являється кілька окремих комірок, у яких можна зберігати різні предмети.

Кількість секцій можна змінити залежно від розміру речей

Що можна зберігати в такому органайзері

Такий саморобний органайзер підійде для речей, які часто губляться серед інших предметів у шухлядах. Наприклад, у ньому можна розкласти ґудзики, скріпки, намистини, шпильки, канцелярське приладдя та іншу дрібноту.

Окремі комірки не дають дрібним речам змішуватися між собою

Розмір і кількість відділень можна змінювати залежно від того, що саме планується зберігати. Для великих предметів варто залишити просторіші комірки, а для зовсім маленьких — зробити більше вузьких секцій.

Як повідомляв "Телеграф", у коробках від взуття радять розподіляти речі за категоріями.