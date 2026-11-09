Vodafone, Київстар чи lifecell: який з мобільних операторів найдовше працює під час блекаутів

Резервні потужності на базових станціях забезпечують зв'язок

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Українські мобільні оператори Vodafone, Kyivstar і lifecell мають резерви для автономної роботи базових станцій на випадок довготривалих відключень світла. Це забезпечує близько 10 годин безперебійної роботи обладнання після початку блекауту.

Реальний час роботи мережі залежить від навантаження, температури повітря та тривалості підзарядки між відключеннями. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Який ресурс автономності мають мобільні оператори

Vodafone: за даними, які оператор надав DOU, 96% базових станцій можуть працювати від акумуляторів до 10 годин, решта – щонайменше 4–6 годин. Компанія нарощує запас батарей для резервного живлення.

Lifecell: за інформацією Мінцифри, понад 94% мережі готові працювати автономно 10 годин за умови повного заряду. Для цього оператор встановив 46 тисяч нових літієвих батарей.

KYIVSTAR: Мінцифри вказує автономність базових станцій до 10 годин. У відповіді DOU оператор наголосив на залежності цього часу від можливості заряджати батареї між відключеннями: акумуляторами забезпечена вся мобільна мережа, а станом на жовтень 2026 року її підтримували понад 265 тисяч акумуляторів.

Українські мобільні оператори заявляють приблизно однаковий час автономного забезпечення зв'язку

Що забезпечуватиме зв’язок після розряджання батарей

Під час тривалого блекауту вирішальним стає генераторне енергоживлення. У Vodafone 70% майданчиків мають можливість працювати від дизельної генерації. Оператор використовує понад 8500 власних і партнерських генераторів, а його критична інфраструктура, від якої залежить робота зв’язку по країні, здатна працювати автономно до 4 діб і більше.

У Kyivstar генераторами забезпечені також 70% базових станцій. Станом на жовтень 2026 року компанія використовувала 10 тисяч генераторів, а до кінця року планує встановити ще 800 стаціонарних дизельних. Тривалість роботи такого резерву залежить від наявності пального, обслуговування та доступу технічних команд до об’єктів.

Генератори підтримують базові станції після розрядження акумуляторів. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Варто зауважити, що заявлений операторами час автономності не дає змоги визначити єдиного лідера в наданні послуг для всієї України. У конкретному районі довше працюватиме станція з достатнім резервом живлення та меншим навантаженням. Після зникнення домашнього Wi-Fi навантаження на мобільні мережі зростає в 3–4 рази, а часті відключення заважають батареям повністю зарядитися. Холод також прискорює їх розряджання. Дзвінки та SMS мають найвищий пріоритет, тому оператори іноді обмежують інтернет раніше.

Як перемкнутись на іншого оператора у телефоні

Якщо мережа вашого оператора зникла, можна скористатись національним роумінгом. Він працює по всій Україні та дозволяє під’єднатися до доступної мережі іншого оператора, зокрема через відсутність електропостачання, пояснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

На Android відкрийте "Налаштування" → "Мобільна мережа" або "Підключення" → "Оператор" і вимкніть автоматичний вибір мережі. На iPhone перейдіть у "Параметри" → "Стільникові дані" → "Вибір мережі" та також вимкніть автовибір.

У переліку знайдіть і виберіть доступну мережу: VodafoneUA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL. Якщо телефон не зареєструвався, повторіть спробу або виберіть іншу мережу. Після підключення її назва може з’явитися на екрані замість назви домашнього оператора.

У гостьовій мережі доступні голосові дзвінки, SMS і передача даних. Дзвінки та повідомлення тарифікуються за вашим тарифним планом. Регулятор просить обмежувати тривалість розмов і передавання великих фото- та відеофайлів, адже мережа одночасно обслуговує власних і гостьових абонентів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому українці масово відмовляються від "Київстар" та куди найчастіше йдуть його абоненти.