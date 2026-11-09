Бронь є, а ВЛК уже "згоріла"? Чи можуть змусити чоловіка знову йти на медкомісію

Строк чинності постанови про придатність відраховують від дня завершення медогляду

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Заброньовані працівники не зобов’язані автоматично проходити повторну військово-лікарську комісію щороку. Строк дії постанови ВЛК та умови оформлення бронювання регулюють різні питання.

На цю різницю звернув увагу юрист Данило Гончаренко в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". Він послався на Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах, затверджене наказом Міноборони № 402 від 14 серпня 2008 року.

Більше подробиць у матеріалі: " Не проходили ВЛК понад 5 років: чи можуть через це анулювати бронювання або відмовити у ньому ".

За цим документом, під час особливого періоду та/або воєнного стану постанова ВЛК про придатність діє один рік із дня закінчення медогляду.

Юрист наголошує на необхідності розмежовувати медичну постанову та умови бронювання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Необхідно розмежовувати строк дії постанови ВЛК та умови оформлення бронювання", – наголосив юрист Данило Гончаренко.

Для бронювання законодавство окремо не вимагає висновку, виданого протягом останнього року. Тому давність постанови сама собою не позбавляє підприємство права бронювати працівника.

Як повідомляв "Телеграф", відсутність свіжого висновку ВЛК сама по собі не є підставою для відмови працівникові в оформленні бронювання.