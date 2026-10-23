Лише трьом знакам Зодіаку круто пощастить у п’ятницю, 23 жовтня

День принесе корисні знайомства та вдалі ідеї

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У п’ятницю, 23 жовтня, удача буде на боці Терезів, Скорпіонів і Водоліїв. Іншим знакам Зодіаку доведеться розбиратися зі старими зобов’язаннями й ретельно перевіряти домовленості. А цій трійці вдасться знайти нові можливості , проявити себе й досягти успіху у важливих справах.

Терези

Терезам удачу принесе спілкування. Випадкове знайомство виявиться корисним, а бажання освіжити звичний уклад допоможе по-новому поглянути на повсякденні справи. Сприятливий момент настане для тих, хто давно хотів змінити формат спілкування або додати щось нове до свого образу.

У розмовах краще бути чесними й висловлюватися чітко – так буде простіше знайти гармонію. Не потрібно змінювати все одразу: почніть із того, до чого вже готові.

Скорпіон

Скорпіони відчують приплив енергії. Завдання, які раніше здавалися надто складними, будуть їм до снаги. День буде вдалим, щоб спокійно посісти своє місце й показати результат – без гучних заяв і спроб комусь довести свою силу.

23 жовтня Сонце переходить у знак Скорпіона, і починається період відвертіших розмов. З’явиться привід обговорити спільні ресурси, бюджет або умови партнерства. Говоріть прямо й шукайте вигідніші рішення, але зберігайте впевненість і не поспішайте.

Водолій

Водоліям пощастить у справах, для яких потрібні уява й нестандартний погляд. Найсміливіші думки принесуть особливу користь, тож не поспішайте відкидати рішення лише тому, що воно незвичне. П’ятниця підходить для творчої роботи й обговорення планів.

Розмова з однодумцями допоможе поглянути на ідеї з різних боків. Дайте волю фантазії, але зважайте на реальні можливості. Головний орієнтир на цей день – знайти спосіб втілити задум і зберегти його оригінальність.

Як повідомляв "Телеграф", деяким знакам Зодіаку обережність заважає помітити вдалу нагоду.