Лишь трем знакам Зодиака круто повезет в пятницу, 23 октября

День принесет полезные знакомства и удачные идеи

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В пятницу, 23 октября, удача будет на стороне Весов, Скорпионов и Водолеев. Остальным знакам Зодиака придется разбираться со старыми обязательствами и тщательно проверять договоренности. А этой тройке удастся найти новые возможности, проявить себя и продвинуться в важных делах.

Весы

Весам удачу принесет общение. Случайное знакомство окажется полезным, а желание освежить привычный уклад поможет по-новому взглянуть на повседневные дела. Подходящий момент настанет для тех, кто давно хотел изменить формат общения или добавить что-то новое в свой образ.

В разговорах лучше быть честными и говорить ясно – так будет проще найти гармонию. Не нужно менять все сразу: начните с того, к чему уже готовы.

Скорпион

Скорпионы почувствуют прилив энергии. Задачи, которые раньше казались слишком сложными, окажутся им по силам. День подойдет, чтобы спокойно занять свое место и показать результат – без громких заявлений и попыток кому-либо доказать свою силу.

23 октября Солнце переходит в Скорпион, и начинается период более откровенных разговоров. Появится повод обсудить общие ресурсы, бюджет или условия партнерства. Говорите прямо и ищите более выгодные решения, но сохраняйте уверенность и не торопитесь.

Водолей

Водолеям повезет в делах, где нужны воображение и нестандартный взгляд. Самые смелые мысли принесут особую пользу, поэтому не спешите отказываться от решения только потому, что оно непривычное. Пятница подходит для творческой работы и обсуждения планов.

Разговор с единомышленниками поможет взглянуть на идеи с разных сторон. Дайте волю фантазии, но соотносите свои порывы с реальными возможностями. Главный ориентир на этот день – найти способ воплотить задумку и сохранить ее оригинальность.

Как сообщал "Телеграф", некоторым знакам Зодиака осторожность мешает заметить удачный шанс.