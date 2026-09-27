Білі штори йдуть у минуле: який трендовий колір обирають дизайнери
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Змінивши акценти на теплу природну гаму, ви легко освіжите інтер’єр і зробите вітальню ультрамодною в цьому сезоні
В оформленні сучасних віталень настав поворот у бік тепла та затишку. А тому головним трендом 2026 року стали бежеві штори та вся палітра м’яких нейтральних відтінків, які миттєво перетворюють простір та позбавляють зайвих контрастів.
Провідні світові експерти з дизайну інтер’єру сходяться в одному: правильний вибір відтінку штор здатний зробити кімнату візуально дорожчою та сучаснішою без капітального ремонту. Про це повідомляє Radio Mitre.
Чому дизайнери масово відмовляються від білого?
Занадто холодний білий колір робить житловий простір різким та незатишним. Одночасно сірі тони з синюватим відливом або брудно-бежеві відтінки приглушують світло, роблячи його каламутним. Відомі стилісти інтер’єрів радять звернути увагу на універсальні альтернативи:
- Світло-бежевий та кремовий: Створюють м’який ефект свічення та наповнюють кімнату теплом.
- Льняна фактура: Додає приміщенню природної легкості та екологічності.
Головні переваги тренду
Ідеальне розсіювання світла. Теплі нейтральні тканини пропускають сонячні промені, створюючи затишну атмосферу, але на відміну від щільних кольорових штор, не спотворюють природне освітлення.
Універсальна база. Такий текстиль гармонійно поєднується з дерев’яними меблями, натуральними волокнами та яскравими акцентами (наприклад, декоративними подушками).
Гнучкість в оформленні. Нейтральне тло дозволяє комбінувати легкі гардини з акцентними кольоровими або смугастими напівпрозорими занавісками.
Як не зробити фатальну помилку при покупці?
Головний секрет професіоналів — завжди приміряти зразки тканини безпосередньо біля вікна при різному освітленні.
Крім того, важливо дотримуватися балансу з м’якими меблями:
- До нейтрального дивану підійдуть практично будь-які світлі штори.
- Для темного дивана краще підбирати тепліші й м’якіші тканини, щоб уникнути перевантаженості інтер’єру.
- Якщо оббивка дивана має активний візерунок, штори обов’язково мають бути однотонними.
Зазначимо, що в сучасних ремонтах будинків все частіше відмовляються від практики звичайних карнизів, на які кріпляться штори або тюль. Вони непрактичні, вимагають частого прибирання та іноді виглядають не дуже охайно.