Кухонні штори відходять у минуле: чим їх замінити

Рулонні штори, горизонтальні жалюзі та внутрішні віконниці легше очищати від забруднень

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Тканинні штори – не найпрактичніший вибір для кухні. Вони вбирають жир і запахи, потребують частого чищення та можуть бути небезпечними поруч із плитою. Натомість підійдуть рулонні штори, горизонтальні жалюзі або внутрішні віконниці.

Розбираємося, які матеріали й конструкції вибрати для кухонного вікна.

Чому тканинні штори незручні на кухні

Головна проблема – близькість тканини до плити, духовки, чайника чи тостера. Існують вогнестійкі матеріали, але багато тканин для штор легко займаються. До того ж полотно може зрушити від пориву повітря й опинитися поруч із гарячим приладом. Тому під час оформлення вікна потрібно враховувати і зовнішній вигляд, і розташування техніки, зазначає Russells Curtains.

Ще одна причина відмовитися від звичних завісок – догляд. Під час готування на тканину потрапляють бризки, вона вбирає жир і кухонні запахи. Тому такі штори доводиться чистити частіше, ніж в інших кімнатах.

Римські штори цієї проблеми не позбавляють: їх також виготовляють із м’якої тканини, яка збирає бруд і запахи. Заміна довгих завісок на компактнішу тканинну конструкцію не позбавить складного догляду – особливо на кухні, де регулярно готують.

Рулонні штори та жалюзі: що вибрати

Рулонні штори зручні завдяки компактності. Особливо гарний вигляд вони мають усередині віконної рами: полотно займає мало місця й розташоване далі від потенційних джерел небезпеки. Нижня планка утримує його на місці, тож воно не розвівається, як вільно підвішена завіска.

Такі штори зазвичай виготовляють із менш займистих матеріалів. Більшість моделей можна протерти вологою тканиною, а перед прибиранням – просто підняти. Це практична заміна шторам, які для повноцінного чищення доводиться знімати.

Горизонтальні жалюзі на кухні зручно протирати вологою тканиною. Фото згенеровано ШІ

Горизонтальні жалюзі підійдуть тим, хто хоче регулювати приплив повітря та кількість світла. Положення ламелей допомагає змінювати ступінь відкритості вікна. Для кухні особливо добре підходять моделі з алюмінію або матеріалу, що імітує дерево: вони добре витримують високі температури й вологість. Їхній стриманий вигляд пасує до різних стилів інтер’єру.

Внутрішні віконниці – альтернатива вільно підвішеній тканині

Ще один варіант – внутрішні віконниці з ламелями, які також називають шатерсами. Вони надають кухні затишного й сучасного вигляду. Конструкція закріплена на місці: протяг не підхопить її й не відкине до розташованої поруч техніки.

Внутрішні віконниці – практична альтернатива тканинним шторам на кухні. Фото згенеровано ШІ

Для вологих зон підійдуть віконниці з матеріалу під дерево. Натуральна деревина в таких умовах може постраждати, а штучна альтернатива краще витримує вологу. Під час вибору важливий саме матеріал, а не лише його схожість із дерев’яним оздобленням.

Ламелі віконниць допомагають регулювати освітлення й зберігати приватність. Цей варіант підійде тим, хто хоче встановити стаціонарну конструкцію й не закривати вікно суцільним полотном щоразу, коли потрібно сховати кухню від сторонніх поглядів.

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