"Бабусині" гардини знову в моді: які квіткові штори обирають для сучасних осель

Рослинні візерунки додають інтер’єру м’якості

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Ще донедавна дрібні квіти на шторах нагадували про бабусину квартиру. Тепер цей мотив повертається в сучасні оселі – в оновленому прочитанні. Дрібні польові квіти на легкій тканині, великі троянди чи ботанічні малюнки додадуть кімнаті характеру й м’якості. Для цього не доведеться змінювати меблі чи декор.

Дизайнери радять обирати приглушені кольори, щоб принт не забирав на себе всю увагу. Про тенденції оформлення вікон розповідає Livingetc.

Квітковий принт має підтримувати інтер’єр

Великі троянди стають виразним акцентом, а дрібні польові квіти додають простору легкості. Ботанічний малюнок може поєднати кольори в кімнаті – особливо якщо один із відтінків орнаменту повторюється в оздобленні чи текстилі.

Штори часто займають значну частину стіни, тож надто яскравий або строкатий малюнок здатен візуально перевантажити простір. Щоб інтер’єр мав збалансований вигляд, дизайнери радять поєднувати принт зі стриманою палітрою. Наприклад, обрати світлу тканину з делікатними квітами або чорно-білий візерунок.

Яскравий принт, який привертає всю увагу

Ніжний рослинний орнамент на світлому тлі

Приглушені відтінки пом’якшують візерунок

У трендах 2026 року рослинні мотиви не мають "кричати". Краще обирати спокійні відтінки, які не конкурують з іншими кольорами в кімнаті: приглушені рожевий, зелений, кремовий або сірий. Головне, щоб вони гармоніювали з рештою інтер’єру.

Квіткові штори пасуватимуть і до лаконічної обстановки, де візерунок стане головною декоративною деталлю, і до кімнати, в якій уже є орнаменти. У другому випадку принти мають поєднуватися за масштабом і кольором, а не конфліктувати.

Квіткові штори в інтер’єрі з іншими візерунками

Різні принти, але спільна палітра

Тканина й деталі формують завершений вигляд

Враження від штор залежить і від малюнка, і від деталей. Фактура тканини, оздоблення країв та спосіб підвішування допомагають створити цілісний образ вікна. Декоративний кант може підкреслити колір із принта, а складки – додати полотну об’єму.

Для легшого образу підійдуть напівпрозорі тканини з делікатним рослинним мотивом. Виразніше оформлення створять щільніші штори з трояндами чи ботанічним орнаментом. У будь-якому разі принт краще залишити головним акцентом і не перевантажувати його додатковими деталями.

Напівпрозорі штори з делікатним рослинним мотивом

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