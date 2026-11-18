"Вхід через вікно?" Українці кепкують з дивного будинку у Львові (фото)
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У мережі обговорюють незвичну споруду між кам'яницями
Три вікна одне над одним, вузенький цегляний фасад – і жодних дверей з боку вулиці. Такий будинок у Львові став приводом для жартів: користувачі взялися з’ясовувати, як потрапити всередину та чи не зникає він у найпотрібніший момент.
Світлину незвичної споруди опублікував користувач Threads. Вузька будівля з відкритою червоною цеглою затиснута між двома оштукатуреними будинками з оздобленими фасадами.
"Здам в оренду трирівневий будинок ", – пожартував автор.
На кожному з трьох рівнів видно по одному вікну, а окремого входу на цьому фасаді немає. Саме такий вигляд споруди дав коментаторам простір для фантазії
Львів чи Бельгія: де шукати будинок
Один із користувачів упізнав місце й поділився своїм спостереженням про стан будівлі.
"Так це Львів, Архипенка, вже як більше 10 років у такому стані", – написав @kosiat_roz.
Чому споруду порівнюють із маєтком Блеків із "Гаррі Поттера"
Однією з найпопулярніших версій стала асоціація з площею Ґримо, 12 — вигаданою адресою родинного будинку Блеків у книжковому всесвіті Джоан Ролінґ. Саме там жив Сіріус Блек, а згодом будинок став штаб-квартирою Ордену Фенікса.
За сюжетом, маєток був прихований від звичайних людей за допомогою магії. Ззовні його неможливо було побачити, а будинок міг раптово з'являтися між сусідніми спорудами.
Саме ця деталь і нагадала користувачам незвичну львівську будівлю, яка ніби втиснулася у вузький проміжок між двома старими кам'яницями.
"Там маєток Блеків?".
"Адреса – площа Ґримо, 12?".
"Ми так розуміємо, перед тим має бути зустріч із Хранителем таємниці та безпосередня передача самої таємниці про існування цього об’єкта?".
"Напевно, але точно заявляти не можемо, адже з нами ніхто не зв’язувався і таємниці не передавав".
"Вхід тільки по телепорту із Центрального вокзалу".
"Він зникає саме тоді, коли вам потрібно? Тут, мабуть, договір не допоможе".
Які ще жарти вигадали користувачі
Не всі коментатори обмежилися асоціаціями з "Гаррі Поттером". Дехто почав жартувати про те, як потрапити всередину незвичної споруди та чи взагалі передбачені там двері.
"Вхід через вікно?" — поцікавився один із користувачів.
Знайшлися й ті, хто припустив, що це не окремий будинок, а частина сусідньої споруди.
"Це ж розширення квартир будинку справа".
Інша користувачка пожартувала про фізичну підготовку майбутніх мешканців: "Попу качати саме норм))".
Були й ті, хто сприйняв незвичну споруду як цікавий архітектурний об'єкт. "Щось в цьому є".
Як повідомляв "Телеграф", у львівській квартирі на 18 м² вмістили кухню, спальню та вітальню в одній кімнаті.