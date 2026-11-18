У мережі обговорюють незвичну споруду між кам'яницями

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Три вікна одне над одним, вузенький цегляний фасад – і жодних дверей з боку вулиці. Такий будинок у Львові став приводом для жартів: користувачі взялися з’ясовувати, як потрапити всередину та чи не зникає він у найпотрібніший момент.

Світлину незвичної споруди опублікував користувач Threads. Вузька будівля з відкритою червоною цеглою затиснута між двома оштукатуреними будинками з оздобленими фасадами.

"Здам в оренду трирівневий будинок ", – пожартував автор.

На кожному з трьох рівнів видно по одному вікну, а окремого входу на цьому фасаді немає. Саме такий вигляд споруди дав коментаторам простір для фантазії

Автор світлини жартома запропонував здати цегляну споруду в оренду Джерело: Фото: Threads / @olishchuk.s.a

Львів чи Бельгія: де шукати будинок

Один із користувачів упізнав місце й поділився своїм спостереженням про стан будівлі.

"Так це Львів, Архипенка, вже як більше 10 років у такому стані", – написав @kosiat_roz.

Місцевий користувач каже, що будівля на Архипенка стоїть так понад десять років

Чому споруду порівнюють із маєтком Блеків із "Гаррі Поттера"

Однією з найпопулярніших версій стала асоціація з площею Ґримо, 12 — вигаданою адресою родинного будинку Блеків у книжковому всесвіті Джоан Ролінґ. Саме там жив Сіріус Блек, а згодом будинок став штаб-квартирою Ордену Фенікса.

За сюжетом, маєток був прихований від звичайних людей за допомогою магії. Ззовні його неможливо було побачити, а будинок міг раптово з'являтися між сусідніми спорудами.

Саме ця деталь і нагадала користувачам незвичну львівську будівлю, яка ніби втиснулася у вузький проміжок між двома старими кам'яницями.

"Там маєток Блеків?".

"Адреса – площа Ґримо, 12?".

Коментатори пов’язали незвичну споруду з маєтком родини Блеків

"Ми так розуміємо, перед тим має бути зустріч із Хранителем таємниці та безпосередня передача самої таємниці про існування цього об’єкта?".

Коментатори жартома уявили, що до будинку можна потрапити лише після передачі таємниці

"Напевно, але точно заявляти не можемо, адже з нами ніхто не зв’язувався і таємниці не передавав".

У коментарях жартують, що таємницю про будинок ніхто не передавав

"Вхід тільки по телепорту із Центрального вокзалу".

Коментатори перетворили обговорення фасаду на фантазії про магічний доступ

"Він зникає саме тоді, коли вам потрібно? Тут, мабуть, договір не допоможе".

Коментатори жартують, що орендарям не допоможе навіть договір

Які ще жарти вигадали користувачі

Не всі коментатори обмежилися асоціаціями з "Гаррі Поттером". Дехто почав жартувати про те, як потрапити всередину незвичної споруди та чи взагалі передбачені там двері.

"Вхід через вікно?" — поцікавився один із користувачів.

У коментарях до світлини користувачі жартували про незвичний спосіб входу

Знайшлися й ті, хто припустив, що це не окремий будинок, а частина сусідньої споруди.

"Це ж розширення квартир будинку справа".

Дехто з користувачів припустив, що споруда є частиною сусіднього будинку

Інша користувачка пожартувала про фізичну підготовку майбутніх мешканців: "Попу качати саме норм))".

Коментатори жартують, що майбутнім мешканцям знадобиться фізична підготовка

Були й ті, хто сприйняв незвичну споруду як цікавий архітектурний об'єкт. "Щось в цьому є".

Дехто з коментаторів побачив у споруді цікавий архітектурний об’єкт

Як повідомляв "Телеграф", у львівській квартирі на 18 м² вмістили кухню, спальню та вітальню в одній кімнаті.