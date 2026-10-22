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Забутий козацький інструмент та зовнішність кінозірки: пісня "українського Раяна Гослінга" стала суперхітом (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Іван Степанов
Іван Степанов. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У мережі порівняли виконавця з голлівудським актором

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Музикант Іван Степанов привернув увагу користувачів TikTok виконанням пісні "Аркан". Він зіграв її на рідкісному старовинному інструменті – колісній лірі.

Іван опублікував відео на своїй сторінці в соцмережі. Ролик швидко поширився у мережі: він набрав десятки тисяч лайків і сотні коментарів.

Степанов виконав
Степанов виконав "Аркан" під колісну ліру й привернув увагу глядачів TikTok
Раян Гослінг
Раян Гослінг/Фото: Getty Images

Музиканта порівняли з Раяном Гослінгом і Джонні Деппом

У кадрі Степанов – у світлій вишиванці з чорним орнаментом і темних джинсах. Велику дерев’яну ліру він тримає перед собою на ремені, водночас співаючи й граючи. У коментарях глядачі запитували про нього, а також про пісню та зовнішність музиканта.

"Дякую, український Раяне Гослінгу", – написав користувач TigerWhoCameToTea, який побачив схожість між українцем та відомим канадцем.

Глядачі порівняли виконавця
Глядачі порівняли виконавця "Аркана" з Раяном Гослінгом і Джонні Деппом

Інший учасник обговорення, C-mkek, також порівняв музиканта з Джонні Деппом. Автор ролика теж відповів у коментарях.

Як називається пісня і на чому грає Степанов

Назву композиції Степанов розкрив у відповідь на прохання глядача, який не міг знайти її самостійно.

"Аркан, але її зараз ще немає на платформах у моєму виконанні, а якщо дуже захочете – буде", – відповів автор ролика.

Виконавець назвав пісню "Аркан" у відповідь на запитання слухача

Глядачі також запитували, на якому інструменті грає Степанов. Колісна ліра – старовинний струнний інструмент: звук у ній виникає, коли колесо обертається й торкається струн. Як розповідає сайт "Музика – як життя", в Україні вона відома з XVII століття під назвами "ліра" та "риля". В описаній конструкції одна струна веде мелодію, а дві інші створюють безперервний гудливий акомпанемент. Через такий спосіб видобування звуку ліру називають інструментом із нескінченним смичком. Історично вона часто звучала поруч із кобзою-бандурою, а в репертуарі лірників було багато сумних творів церковно-моралізаторського змісту. Сьогодні майстри й музиканти знову звертаються до ліри: відроджують інструмент і включають його до фольклорних ансамблів та оркестрів.

Глядачі запитували, як називається інструмент, на якому Степанов виконав
Глядачі запитували, як називається інструмент, на якому Степанов виконав "Аркан"

Як повідомляв "Телеграф", український шоумен і співак Дядя Жора випустив пісню про ціни на пальне. У ній він обіграв контраст між дорогим автомобілем героя та його реакцією на вартість повного бака.

Теги:
#Музика #Джонні Депп #Райан Гослінг #Ліра