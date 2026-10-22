Забутий козацький інструмент та зовнішність кінозірки: пісня "українського Раяна Гослінга" стала суперхітом (відео)

У мережі порівняли виконавця з голлівудським актором

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Музикант Іван Степанов привернув увагу користувачів TikTok виконанням пісні "Аркан". Він зіграв її на рідкісному старовинному інструменті – колісній лірі.

Іван опублікував відео на своїй сторінці в соцмережі. Ролик швидко поширився у мережі: він набрав десятки тисяч лайків і сотні коментарів.

Степанов виконав "Аркан" під колісну ліру й привернув увагу глядачів TikTok

Раян Гослінг/Фото: Getty Images

Музиканта порівняли з Раяном Гослінгом і Джонні Деппом

У кадрі Степанов – у світлій вишиванці з чорним орнаментом і темних джинсах. Велику дерев’яну ліру він тримає перед собою на ремені, водночас співаючи й граючи. У коментарях глядачі запитували про нього, а також про пісню та зовнішність музиканта.

"Дякую, український Раяне Гослінгу", – написав користувач TigerWhoCameToTea, який побачив схожість між українцем та відомим канадцем.

Глядачі порівняли виконавця "Аркана" з Раяном Гослінгом і Джонні Деппом

Інший учасник обговорення, C-mkek, також порівняв музиканта з Джонні Деппом. Автор ролика теж відповів у коментарях.

Як називається пісня і на чому грає Степанов

Назву композиції Степанов розкрив у відповідь на прохання глядача, який не міг знайти її самостійно.

"Аркан, але її зараз ще немає на платформах у моєму виконанні, а якщо дуже захочете – буде", – відповів автор ролика.

Виконавець назвав пісню "Аркан" у відповідь на запитання слухача

Глядачі також запитували, на якому інструменті грає Степанов. Колісна ліра – старовинний струнний інструмент: звук у ній виникає, коли колесо обертається й торкається струн. Як розповідає сайт "Музика – як життя", в Україні вона відома з XVII століття під назвами "ліра" та "риля". В описаній конструкції одна струна веде мелодію, а дві інші створюють безперервний гудливий акомпанемент. Через такий спосіб видобування звуку ліру називають інструментом із нескінченним смичком. Історично вона часто звучала поруч із кобзою-бандурою, а в репертуарі лірників було багато сумних творів церковно-моралізаторського змісту. Сьогодні майстри й музиканти знову звертаються до ліри: відроджують інструмент і включають його до фольклорних ансамблів та оркестрів.

Глядачі запитували, як називається інструмент, на якому Степанов виконав "Аркан"

Як повідомляв "Телеграф", український шоумен і співак Дядя Жора випустив пісню про ціни на пальне. У ній він обіграв контраст між дорогим автомобілем героя та його реакцією на вартість повного бака.