Забутий козацький інструмент та зовнішність кінозірки: пісня "українського Раяна Гослінга" стала суперхітом (відео)
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У мережі порівняли виконавця з голлівудським актором
Музикант Іван Степанов привернув увагу користувачів TikTok виконанням пісні "Аркан". Він зіграв її на рідкісному старовинному інструменті – колісній лірі.
Іван опублікував відео на своїй сторінці в соцмережі. Ролик швидко поширився у мережі: він набрав десятки тисяч лайків і сотні коментарів.
Музиканта порівняли з Раяном Гослінгом і Джонні Деппом
У кадрі Степанов – у світлій вишиванці з чорним орнаментом і темних джинсах. Велику дерев’яну ліру він тримає перед собою на ремені, водночас співаючи й граючи. У коментарях глядачі запитували про нього, а також про пісню та зовнішність музиканта.
"Дякую, український Раяне Гослінгу", – написав користувач TigerWhoCameToTea, який побачив схожість між українцем та відомим канадцем.
Інший учасник обговорення, C-mkek, також порівняв музиканта з Джонні Деппом. Автор ролика теж відповів у коментарях.
Як називається пісня і на чому грає Степанов
Назву композиції Степанов розкрив у відповідь на прохання глядача, який не міг знайти її самостійно.
"Аркан, але її зараз ще немає на платформах у моєму виконанні, а якщо дуже захочете – буде", – відповів автор ролика.
Глядачі також запитували, на якому інструменті грає Степанов. Колісна ліра – старовинний струнний інструмент: звук у ній виникає, коли колесо обертається й торкається струн. Як розповідає сайт "Музика – як життя", в Україні вона відома з XVII століття під назвами "ліра" та "риля". В описаній конструкції одна струна веде мелодію, а дві інші створюють безперервний гудливий акомпанемент. Через такий спосіб видобування звуку ліру називають інструментом із нескінченним смичком. Історично вона часто звучала поруч із кобзою-бандурою, а в репертуарі лірників було багато сумних творів церковно-моралізаторського змісту. Сьогодні майстри й музиканти знову звертаються до ліри: відроджують інструмент і включають його до фольклорних ансамблів та оркестрів.
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