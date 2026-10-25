У Путіна дивно назвали майбутні переговори з Україною: вони можуть завершитись 3 сценаріями

У Москві зробили неоднозначну заяву

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Росія готова відновити переговори у форматі Росія – США – Україна після 4 листопада. Першу зустріч після перерви планують провести на початку місяця, хоча глава Кремля Володимир Путін називав іншу дату.

У Москві не очікують багато чого від "тріалогу". Про це російським ЗМІ заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков.

Як Москва оцінює майбутню зустріч

Ушаков назвав зустріч "пристрілювальною" і закликав не покладати на неї великих сподівань. За його словами, контактів щодо українського питання давно не було. Зараз головне – почати переговори.

Володимир Путін та Юрій Ушаков/Фото: Getty Images

22 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова відновити тристоронні контакти. Напередодні він повідомив про це спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу.

Коли готова зустрітися Україна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч переговорних команд планують провести в першій половині листопада. Про це він говорив під час онлайн-виступу в Hudson Institute.

"Планується зустрітися в першій половині листопада. І, звичайно, якомога раніше. Але ми готові зустрітися в будь-який день, хоч завтра. Однак усе залежить від росіян", – сказав глава держави.

23 жовтня Зеленський обговорив підготовку переговорів із представниками США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Технічну зустріч планують провести в Абу-Дабі. За словами українського президента, після неї мають зустрітися лідери України, США та Росії.

Чого очікувати від зустрічі

В аналітичній оцінці ChatGPT зустріч розглядають як перевірку готовності сторін продовжувати діалог. Очікується, що учасники обміняються пропозиціями, визначать коло питань і узгодять наступні консультації.

Один із можливих сценаріїв – обмежені домовленості про обмін полоненими, гуманітарні заходи, захист енергетичної інфраструктури або принципи контролю за припиненням вогню. Інший – відсутність суттєвого результату через розбіжності щодо територій і гарантій безпеки.

ChatGPT виокремлює три сценарії розвитку переговорів України, Росії та США

Про поступ свідчитимуть узгоджена дата наступної зустрічі, конкретні пропозиції щодо припинення вогню та взаємні зобов’язання з механізмом контролю. Ця оцінка не передбачає швидкого завершення війни після першого раунду: дипломатичні контакти та бойові дії можуть тривати паралельно.

Коли Україна, США та Росія зустрічалися втрьох