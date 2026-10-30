Путін створює загрозу і для Туреччини: чому Ердоган зацікавлений допомогти Україні

Лідер Туреччини має важелі впливу на російського диктатора

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Зустріч президента України Володимира Зеленського зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом, яка має відбутися у суботу, 31 жовтня, може стати нагодою для пошуку шляхів розблокування української торгівлі в Чорному морі.

Адже Туреччина має економічні та політичні важелі впливу на Кремль, хоча їхньої сили може виявитися недостатньо. Такою думкою поділився український журналіст, публіцист та письменник Віталій Портников в етері власного Youtube-каналу.

Він наголосив, що Ердоган зацікавлений у безпеці судноплавства, адже перебої з українським продовольчим експортом можуть загострити продовольчу кризу та спричинити нові хвилі міграції, зокрема до Туреччини.

Зернова угода показала можливість часткових домовленостей, але, за оцінкою Портникова, Путін погодився на неї як на поступку Ердогану, а потім відмовився заради продовження тиску на українську економіку.

Після виходу Росії з угоди Україна забезпечувала експорт військовими зусиллями. Автор стверджує, що нині Кремль знову посилює блокаду, прагнучи вдарити по українському агросектору та дестабілізувати інші країни.

Віталій Портников

Торгівля й енергетичні зв’язки дають Анкарі вплив на Москву. Портников вважає, що ці можливості варто використовувати, навіть якщо Туреччина не бере участі в основному переговорному форматі.

Резюмуючи, публіцист висловив свої сподівання на те, що зустріч лідерів України та Туреччини стане важливим кроком у пошуку часткової домовленості щодо Чорного моря.

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