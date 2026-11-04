Зі старого "полірованого монстра" в трендовий гардероб: українка переробила радянську шафу своїми руками

Предмет інтер’єру 1972 року оновили

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Авторка блогу про декор переробила шафу, виготовлену в СРСР, і перетворила її на предмет інтер’єру в стилі Pinterest. Українка показала, який вигляд мали меблі до та після оновлення.

Замість того, щоб купувати нову шафу, дівчина вирішила оновити стару: зняла міцний лак, зберігши природну текстуру дерева. Процес вона показала у своєму блозі. Найскладніше було видалити старе покриття й не пошкодити натуральний шпон.

Як оновили шафу 1972 року

До переробки це була висока тристулкова шафа на ніжках із блискучою червоно-коричневою поверхнею. Старий лак відбивав світло.

Шафу 1972 року вирішили оновити замість того, щоб купувати нові меблі

Спочатку лак спробували зняти спеціальним засобом, але покриття виявилося настільки стійким, що засіб майже не допоміг. Тоді взяли будівельний фен: лак нагрівали й обережно видаляли, намагаючись не пошкодити облицювання.

"Після цього добре відшліфували поверхню там, де це було потрібно, і покрили дерево новою матовою морилкою з фінішним покриттям. Хотілося зберегти природну текстуру дерева, але зробити відтінок трохи глибшим і благороднішим", – розповіла авторка блогу.

Оновлену шафу поставили в кімнаті поруч із зеленою тумбою. У неї залишилися троє високих дверцят і виразний деревний візерунок. На фотографії видно темні ділянки на фасадах і чорні ніжки. Саме вигляд оновленої поверхні згодом викликав критику.

Після переробки авторка зберегла деревний візерунок фасадів

Чому результат викликав суперечки в коментарях

Користувач kudelskiy різко висловився про переробку. Він розкритикував вигляд шпону, назвав радянську деревинно-стружкову плиту важкою та запропонував використати частини шафи для чорнових робіт. Наприкінці коментаря він побажав авторці натхнення в інших проєктах.

"Не витрачайте на це час, шпон має жахливий вигляд, радянська тирсоплита важить як танк. Як на мене, дарма витрачений час", – написав kudelskiy.

Один із коментаторів розкритикував шпон і витрати праці на оновлення

Інший учасник обговорення, der_fatalist, відзначив міцність старих меблів: за його словами, вони принаймні не розсипаються під час перевезення чи переміщення. Користувачка inna196506, навпаки, залишилася незадоволеною переробкою і запитала, де результат.

Користувачі по-різному оцінили міцність меблів і результат переробки

Яку поверхню вдалося зберегти

Блогерка хотіла залишити натуральне облицювання видимим, а не зафарбовувати його. Шпон – це тонкий лист натурального дерева, яким облицьовують різні поверхні. Зокрема, ним оздоблюють деревні плити.

Природні відтінки й візерунок – особливості такого покриття, але воно чутливе до механічних пошкоджень. Тому авторка обережно знімала старий лак, а шліфувала лише там, де вважала це необхідним.

Як повідомляв "Телеграф", громіздку радянську "стінку" можна перетворити на сучасний гарнітур. В одному з прикладів високі шафи замінили довгою низькою тумбою із дерев’яною стільницею.