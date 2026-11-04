Зі старого "полірованого монстра" в трендовий гардероб: українка переробила радянську шафу своїми руками
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Предмет інтер’єру 1972 року оновили
Авторка блогу про декор переробила шафу, виготовлену в СРСР, і перетворила її на предмет інтер’єру в стилі Pinterest. Українка показала, який вигляд мали меблі до та після оновлення.
Замість того, щоб купувати нову шафу, дівчина вирішила оновити стару: зняла міцний лак, зберігши природну текстуру дерева. Процес вона показала у своєму блозі. Найскладніше було видалити старе покриття й не пошкодити натуральний шпон.
Як оновили шафу 1972 року
До переробки це була висока тристулкова шафа на ніжках із блискучою червоно-коричневою поверхнею. Старий лак відбивав світло.
Спочатку лак спробували зняти спеціальним засобом, але покриття виявилося настільки стійким, що засіб майже не допоміг. Тоді взяли будівельний фен: лак нагрівали й обережно видаляли, намагаючись не пошкодити облицювання.
"Після цього добре відшліфували поверхню там, де це було потрібно, і покрили дерево новою матовою морилкою з фінішним покриттям. Хотілося зберегти природну текстуру дерева, але зробити відтінок трохи глибшим і благороднішим", – розповіла авторка блогу.
Оновлену шафу поставили в кімнаті поруч із зеленою тумбою. У неї залишилися троє високих дверцят і виразний деревний візерунок. На фотографії видно темні ділянки на фасадах і чорні ніжки. Саме вигляд оновленої поверхні згодом викликав критику.
Чому результат викликав суперечки в коментарях
Користувач kudelskiy різко висловився про переробку. Він розкритикував вигляд шпону, назвав радянську деревинно-стружкову плиту важкою та запропонував використати частини шафи для чорнових робіт. Наприкінці коментаря він побажав авторці натхнення в інших проєктах.
"Не витрачайте на це час, шпон має жахливий вигляд, радянська тирсоплита важить як танк. Як на мене, дарма витрачений час", – написав kudelskiy.
Інший учасник обговорення, der_fatalist, відзначив міцність старих меблів: за його словами, вони принаймні не розсипаються під час перевезення чи переміщення. Користувачка inna196506, навпаки, залишилася незадоволеною переробкою і запитала, де результат.
Яку поверхню вдалося зберегти
Блогерка хотіла залишити натуральне облицювання видимим, а не зафарбовувати його. Шпон – це тонкий лист натурального дерева, яким облицьовують різні поверхні. Зокрема, ним оздоблюють деревні плити.
Природні відтінки й візерунок – особливості такого покриття, але воно чутливе до механічних пошкоджень. Тому авторка обережно знімала старий лак, а шліфувала лише там, де вважала це необхідним.
Як повідомляв "Телеграф", громіздку радянську "стінку" можна перетворити на сучасний гарнітур. В одному з прикладів високі шафи замінили довгою низькою тумбою із дерев’яною стільницею.