Як стару радянську "стінку" перетворити на сучасні меблі: українка показала вражаючий результат

Стару шафу не впізнати

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Старі радянські меблі, які донедавна без роздумів виносили на смітник, сьогодні отримують другий шанс. Українка продемонструвала, як перетворити звичайну громіздку "стінку" на сучасний гарнітур.

Як показала жінка у своєму відео, каркас залишили, але повністю змінили колір, фасади, фурнітуру та частину секцій.

З темної "стінки" – у світлі меблі

Спочатку масивний гарнітур мав темно-коричневий відтінок із червоним відливом і візуально перевантажував кімнату. Його перефарбували в білий, зберігши тільки декоративні рамки на дверцятах.

Стара стінка до реставрації

Разом із кольором замінили й ручки. Темні деталі на світлому тлі виглядають продуманим дизайнерським акцентом, а не залишком старого побуту.

Найбільше переробили центральну частину. Замість високих шаф там облаштували низьку довгу тумбу з дерев'яною стільницею. На неї можна поставити декор, книги або кімнатні рослини, а закриті відділення використовувати для речей.

Скляні вітрини та бічні секції також зберегли й освіжили фарбою. Їх, як і раніше, використовують для зберігання посуду.

Осучаснена радянська «стінка»

Як повідомляв "Телеграф", реставрація гарнітурів власноруч суттєво скорочує ремонтний бюджет. Це доводить досвід українця в Німеччині. Чоловік оновив орендовану кухню без пилу та складних робіт: змонтував нове покриття просто поверх наявного. Фасади зробив світлими, додав золотисті ручки, а зношену стільницю замінив на дерев'яну теплого відтінку. Цей приклад підтверджує: якісно освіжити інтер'єр можна без значних коштів і сторонньої допомоги.