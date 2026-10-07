Як стару радянську "стінку" перетворити на сучасні меблі: українка показала вражаючий результат
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Стару шафу не впізнати
Старі радянські меблі, які донедавна без роздумів виносили на смітник, сьогодні отримують другий шанс. Українка продемонструвала, як перетворити звичайну громіздку "стінку" на сучасний гарнітур.
Як показала жінка у своєму відео, каркас залишили, але повністю змінили колір, фасади, фурнітуру та частину секцій.
З темної "стінки" – у світлі меблі
Спочатку масивний гарнітур мав темно-коричневий відтінок із червоним відливом і візуально перевантажував кімнату. Його перефарбували в білий, зберігши тільки декоративні рамки на дверцятах.
Разом із кольором замінили й ручки. Темні деталі на світлому тлі виглядають продуманим дизайнерським акцентом, а не залишком старого побуту.
Найбільше переробили центральну частину. Замість високих шаф там облаштували низьку довгу тумбу з дерев'яною стільницею. На неї можна поставити декор, книги або кімнатні рослини, а закриті відділення використовувати для речей.
Скляні вітрини та бічні секції також зберегли й освіжили фарбою. Їх, як і раніше, використовують для зберігання посуду.
Як повідомляв "Телеграф", реставрація гарнітурів власноруч суттєво скорочує ремонтний бюджет. Це доводить досвід українця в Німеччині. Чоловік оновив орендовану кухню без пилу та складних робіт: змонтував нове покриття просто поверх наявного. Фасади зробив світлими, додав золотисті ручки, а зношену стільницю замінив на дерев'яну теплого відтінку. Цей приклад підтверджує: якісно освіжити інтер'єр можна без значних коштів і сторонньої допомоги.