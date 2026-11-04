Из старого "полированного монстра" в трендовый гардероб: украинка переделала советский шкаф своими руками

Предмет интерьера 1972 года обновили

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Автор блога о декоре переделала шкаф, произведенный в СССР, и превратила его в предмет интерьера в стиле Pinterest. Украинка показала, как мебель выглядела до и после обновления.

Вместо покупки нового шкафа девушка решила обновить старый: сняла прочный лак, сохранив природную фактуру дерева. Процесс она показала в своем блоге. Сложнее всего оказалось удалить старое покрытие и не повредить натуральный шпон.

Как обновили шкаф 1972 года

До переделки это был высокий трехстворчатый шкаф на ножках с блестящей красно-коричневой поверхностью. Старый лак отражал свет.

Шкаф 1972 года решили обновить вместо покупки новой мебели

Сначала лак попытались снять специальной смывкой, но покрытие оказалось настолько стойким, что средство почти не помогло. Тогда взяли строительный фен: лак нагревали и осторожно удаляли, стараясь не повредить облицовку.

"После этого хорошо отшлифовали поверхность там, где это было необходимо, и покрыли дерево новой матовой морилкой с финишным покрытием. Хотелось сохранить природную фактуру дерева, но сделать оттенок немного глубже и благороднее", – рассказала автор блога.

Обновленный шкаф поставили в комнате рядом с зеленой тумбой. У него остались три высокие дверцы и выразительный древесный рисунок. На фотографии видны темные участки на фасадах и черные ножки. Именно вид обновленной поверхности позже вызвал критику.

После переделки автор сохранила древесный рисунок фасадов

Почему результат вызвал споры в комментариях

Пользователь kudelskiy резко высказался о переделке. Он раскритиковал вид шпона, назвал советскую древесно-стружечную плиту тяжелой и предложил использовать части шкафа для черновых работ. В конце комментария он пожелал автору вдохновения в других проектах.

"Не тратьте время на это, шпон выглядит ужасно, советская тырсоплита весит как танк. Потраченное время, как по мне", – написал kudelskiy.

Один из комментаторов раскритиковал шпон и трудозатраты на обновление

Другой участник обсуждения, der_fatalist, отметил прочность старой мебели: по его словам, она хотя бы не рассыпается при перевозке или перемещении. Пользовательница inna196506, напротив, осталась недовольна переделкой и спросила, где результат.

Пользователи по-разному оценили прочность мебели и результат переделки

Какую поверхность удалось сохранить

Блогер хотела оставить натуральную облицовку видимой, а не закрашивать ее. Шпон – это тонкий лист натурального дерева, которым облицовывают разные поверхности. В частности, им отделывают древесные плиты.

Природные оттенки и рисунок – особенности такого покрытия, но оно чувствительно к механическим повреждениям. Поэтому автор осторожно снимала старый лак, а шлифовала только там, где считала это необходимым.

Как сообщал "Телеграф", громоздкую советскую "стенку" можно превратить в современный гарнитур. В одном из примеров высокие шкафы заменили длинной низкой тумбой с деревянной столешницей.