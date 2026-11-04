Из старого "полированного монстра" в трендовый гардероб: украинка переделала советский шкаф своими руками
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Предмет интерьера 1972 года обновили
Автор блога о декоре переделала шкаф, произведенный в СССР, и превратила его в предмет интерьера в стиле Pinterest. Украинка показала, как мебель выглядела до и после обновления.
Вместо покупки нового шкафа девушка решила обновить старый: сняла прочный лак, сохранив природную фактуру дерева. Процесс она показала в своем блоге. Сложнее всего оказалось удалить старое покрытие и не повредить натуральный шпон.
Как обновили шкаф 1972 года
До переделки это был высокий трехстворчатый шкаф на ножках с блестящей красно-коричневой поверхностью. Старый лак отражал свет.
Сначала лак попытались снять специальной смывкой, но покрытие оказалось настолько стойким, что средство почти не помогло. Тогда взяли строительный фен: лак нагревали и осторожно удаляли, стараясь не повредить облицовку.
"После этого хорошо отшлифовали поверхность там, где это было необходимо, и покрыли дерево новой матовой морилкой с финишным покрытием. Хотелось сохранить природную фактуру дерева, но сделать оттенок немного глубже и благороднее", – рассказала автор блога.
Обновленный шкаф поставили в комнате рядом с зеленой тумбой. У него остались три высокие дверцы и выразительный древесный рисунок. На фотографии видны темные участки на фасадах и черные ножки. Именно вид обновленной поверхности позже вызвал критику.
Почему результат вызвал споры в комментариях
Пользователь kudelskiy резко высказался о переделке. Он раскритиковал вид шпона, назвал советскую древесно-стружечную плиту тяжелой и предложил использовать части шкафа для черновых работ. В конце комментария он пожелал автору вдохновения в других проектах.
"Не тратьте время на это, шпон выглядит ужасно, советская тырсоплита весит как танк. Потраченное время, как по мне", – написал kudelskiy.
Другой участник обсуждения, der_fatalist, отметил прочность старой мебели: по его словам, она хотя бы не рассыпается при перевозке или перемещении. Пользовательница inna196506, напротив, осталась недовольна переделкой и спросила, где результат.
Какую поверхность удалось сохранить
Блогер хотела оставить натуральную облицовку видимой, а не закрашивать ее. Шпон – это тонкий лист натурального дерева, которым облицовывают разные поверхности. В частности, им отделывают древесные плиты.
Природные оттенки и рисунок – особенности такого покрытия, но оно чувствительно к механическим повреждениям. Поэтому автор осторожно снимала старый лак, а шлифовала только там, где считала это необходимым.
Как сообщал "Телеграф", громоздкую советскую "стенку" можно превратить в современный гарнитур. В одном из примеров высокие шкафы заменили длинной низкой тумбой с деревянной столешницей.