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В "АТБ" на одній плитці шоколаду Roshen можна заощадити понад 100 грн

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Плитки Lacmi з різними начинками продають за однаковою ціною попри різну вагу
Плитки Lacmi з різними начинками продають за однаковою ціною попри різну вагу. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

На окремі смаки Lacmi діють знижки до 51%

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У "АТБ" оновили перелік акційних товарів, серед яких – молочний шоколад Roshen, який дивує новинками цього сезону. Пропозиції діють до 17 листопада включно.

Про акційні ціни на шоколад повідомляє "Телеграф". Три різновиди плиток Lacmi з різними начинками продають за однаковою ціною, хоча їхня вага відрізняється.

Більше читайте в матеріалі: Ціни приємно здивують: які товари в "АТБ" продають зі знижками до 50%

По 94,80 грн замість 196,70 грн коштують Roshen Lacmi зі смаком полуниці та крему (275 г), з мигдалем, кокосовим кремом та рисовими кульками (280 г), а також з арахісом і карамельно-арахісовою начинкою (295 г).

Картки трьох плиток Roshen Lacmi з полуницею, кокосом і мигдалем та арахісом за ціною 94,80 грн
Три різновиди Roshen Lacmi різної ваги мають однакову акційну ціну

На кожній із цих плиток покупці заощаджують 101,90 грн від попередньої ціни.

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Розламані шматочки молочного шоколаду з горіхами, карамельною та світлою кремовою начинками
Серед акційних поєднань – арахіс із карамельно-арахісовою начинкою Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Шоколад Roshen Lacmi з цілим лісовим горіхом та шоколадно-карамельною начинкою вагою 295 г продають за 118,90 грн замість 231,80 грн. Знижка становить 48%, а економія на одній плитці – 112,90 грн.

Картка Roshen Lacmi з цілим лісовим горіхом вагою 295 г зі старою ціною 231,80 грн і новою 118,90 грн
На плитці з цілим лісовим горіхом економія становить 112,90 грн

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", ціна різниться в сім разів: що всередині найдешевшого та найдорожчого новорічних подарунків Roshen.

Теги:
#Шоколад #Акція #Знижки #АТБ