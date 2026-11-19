Церковне свято 19 листопада: що суворо заборонено робити, щоб не жити у сварках
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Із пам’яттю мучеників у народі пов’язували прикмети про зиму та побутові заборони
За новим церковним календарем 19 листопада 2026 року вшановують пророка Авдія та мученика Варлаама. А пам’ять святих мучеників Платона Анкірського, Романа, диякона, й отрока Варула припадає на 18 листопада.
Платон народився в Анкірі й виріс у християнській родині. Проповідувати він почав ще замолоду. Під час переслідувань Платон не зрікся віри, попри ув’язнення й катування, і зрештою його стратили.
Роман був дияконом у Кесарії Палестинській, а згодом переїхав до Антіохії, де продовжив проповідувати. За церковним переданням, його засудили до спалення, та сильний дощ загасив вогонь. Пізніше мученика стратили.
Народні прикмети на Платона і Романа
З днем пам’яті мучеників, 18 листопада, пов’язували спостереження за інеєм, вітром і змінами температури. За цими ознаками судили про найближчі холоди та погоду взимку.
- Іній на деревах або траві – до морозів і ясної погоди найближчими днями.
- Погода швидко змінюється протягом дня – зиму чекали такою ж мінливою.
- Дме сильний вітер – узимку очікували багато хуртовин.
- Тепла погода – за повір’ям, морози мали прийти нескоро.
Що не можна робити 19 листопада
День пам’яті мучеників припадає на Різдвяний піст, тож частина обмежень стосувалася їжі та розваг.
- Не сварилися, не лихословили й не бажали зла. Вірили, що сварка, розпочата цього дня, може затягнутися на весь рік.
- Не бралися за важку працю. За народним звичаєм, відкладали виснажливі справи, прибирання, прання, прасування та рукоділля.
- Не відмовляли в милостині. Допомогти нужденним вважали важливою справою цього дня.
- Не вживали м’ясних страв та алкоголю. Ці обмеження пов’язували з дотриманням Різдвяного посту.
- Не влаштовували гучних гулянь. Під час посту утримувалися від бучних веселощів, голосних співів і танців.
Як повідомляв "Телеграф", Різдвяний піст за новим календарем триває з 15 листопада до 24 грудня, поєднуючи стриманість у їжі з молитвою та добрими справами про підготовку до Різдва. Отже, обмеження мають не лише харчовий вимір: віряни також прагнуть пробачати образи й уникати сварок, осуду та лихослів’я.