Із пам’яттю мучеників у народі пов’язували прикмети про зиму та побутові заборони

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За новим церковним календарем 19 листопада 2026 року вшановують пророка Авдія та мученика Варлаама. А пам’ять святих мучеників Платона Анкірського, Романа, диякона, й отрока Варула припадає на 18 листопада.

Платон народився в Анкірі й виріс у християнській родині. Проповідувати він почав ще замолоду. Під час переслідувань Платон не зрікся віри, попри ув’язнення й катування, і зрештою його стратили.

Роман був дияконом у Кесарії Палестинській, а згодом переїхав до Антіохії, де продовжив проповідувати. За церковним переданням, його засудили до спалення, та сильний дощ загасив вогонь. Пізніше мученика стратили.

Народні прикмети на Платона і Романа

З днем пам’яті мучеників, 18 листопада, пов’язували спостереження за інеєм, вітром і змінами температури. За цими ознаками судили про найближчі холоди та погоду взимку.

За народною прикметою, іній на деревах і траві віщував морозні та ясні дні Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Іній на деревах або траві – до морозів і ясної погоди найближчими днями.

– до морозів і ясної погоди найближчими днями. Погода швидко змінюється протягом дня – зиму чекали такою ж мінливою.

– зиму чекали такою ж мінливою. Дме сильний вітер – узимку очікували багато хуртовин.

– узимку очікували багато хуртовин. Тепла погода – за повір’ям, морози мали прийти нескоро.

Що не можна робити 19 листопада

День пам’яті мучеників припадає на Різдвяний піст, тож частина обмежень стосувалася їжі та розваг.

Не сварилися, не лихословили й не бажали зла. Вірили, що сварка, розпочата цього дня, може затягнутися на весь рік.

Вірили, що сварка, розпочата цього дня, може затягнутися на весь рік. Не бралися за важку працю. За народним звичаєм, відкладали виснажливі справи, прибирання, прання, прасування та рукоділля.

За народним звичаєм, відкладали виснажливі справи, прибирання, прання, прасування та рукоділля. Не відмовляли в милостині. Допомогти нужденним вважали важливою справою цього дня.

Допомогти нужденним вважали важливою справою цього дня. Не вживали м’ясних страв та алкоголю. Ці обмеження пов’язували з дотриманням Різдвяного посту.

Ці обмеження пов’язували з дотриманням Різдвяного посту. Не влаштовували гучних гулянь. Під час посту утримувалися від бучних веселощів, голосних співів і танців.

Як повідомляв "Телеграф", Різдвяний піст за новим календарем триває з 15 листопада до 24 грудня, поєднуючи стриманість у їжі з молитвою та добрими справами про підготовку до Різдва. Отже, обмеження мають не лише харчовий вимір: віряни також прагнуть пробачати образи й уникати сварок, осуду та лихослів’я.