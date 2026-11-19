Висота сидіння важлива, але пороги й стан трансмісії теж мають значення

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Пенсіонеру, який хоче підзаробляти в таксі, підійде Kia Niro Hybrid: він поєднує підвищену посадку, просторий салон і помірну витрату пального. За оцінкою, оновленою в липні 2026 року, модель споживає 4,7–5,3 л/100 км у змішаному циклі.

Таку витрату для Kia Niro Hybrid наводять автоексперти Test Driver. Вони також відзначають високу посадку, просторий салон і місткий багажник – поєднання, корисне для щоденних поїздок із пасажирами.

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Чому для старшого водія важлива зручність входу

Для такого підробітку потрібна машина, у яку зручно сідати й з якої легко виходити кілька разів протягом дня. Самої назви "кросовер" тут недостатньо: значення мають висота подушки сидіння, зовнішній поріг і те, наскільки він виступає над підлогою салону.

У довіднику станом на січень 2025 року ADAC наводить виміри саме Kia Niro другого покоління SG2 Hybrid, серія якого почалася в червні 2022 року. Висота поверхні сидіння над дорогою становить 475 мм, порога зовні – 390 мм, а з боку салону – 115 мм. Це конкретні орієнтири для вибору версії, коли пріоритетом є посадка.

"Підвищене положення сидіння зазвичай полегшує посадку й вихід з автомобіля", – пояснює ADAC у довіднику.

Зручність входу залежить від поєднання висоти сидіння та порога Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Водночас найвище сидіння не гарантує найбільшої зручності. ADAC зауважує, що в дуже високі автомобілі окремим людям так само складно забиратися, як і виходити з надто низьких. Тому для старшого водія доречний баланс висоти сидіння та доступу до нього.

Скільки пального споживає Niro Hybrid

Орієнтир для Kia Niro Hybrid – 4,7–5,3 л/100 км у змішаному циклі, за таблицею Test Driver, оновленою в липні 2026 року. Цей діапазон стосується поєднання різних режимів руху; його не слід подавати як окремий замір витрати під час роботи в міському таксі.

Вибір Niro в цьому випадку спирається на поєднання економності й зручності. Для порівняння, у тій самій таблиці Toyota Prius має показник 4,2–4,8 л/100 км у змішаному циклі. Проте завдання водія-пенсіонера ширше за пошук найменшої витрати: потрібні також зручний доступ до сидіння та практичний салон для перевезення людей.

Які вузли перевірити перед купівлею

У Kia Niro Hybrid стоїть роботизована коробка передач із подвійним зчепленням. Test Driver радить перед купівлею перевірити плавність перемикань і провести діагностику зчеплень, особливо в автомобілях із пробігом понад 100 тис. км. Для машини, яка працюватиме з пасажирами, ривки під час руху – суттєвий недолік.

Тягова батарея також потребує перевірки сканером. Під час пробної поїздки ADAC рекомендує окремо оцінити посадку й вихід: саме особиста зручність визначає, чи підходить автомобіль старшому водієві. Для підробітку в таксі вдалим вибором буде технічно справний Niro Hybrid, у якому водій комфортно почувається за кермом.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", "вічний" двигун та скромна витрата пального: це авто радять пенсіонерам.