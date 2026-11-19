С памятью мучеников в народе связывали приметы о зиме и бытовые запреты

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По новому церковному календарю 19 ноября 2026 года чтят пророка Авдия и мученика Варлаама. А память святых мучеников Платона Анкирского, Романа, диакона, и отрока Варула приходится на 18 ноября.

Платон родился в Анкире и вырос в христианской семье. Проповедовать он начал еще в юности. Во время гонений Платон не отрекся от веры, несмотря на заключение и пытки, и в конце концов его казнили.

Роман был диаконом в Кесарии Палестинской, а впоследствии переехал в Антиохию, где продолжил проповедовать. Согласно церковному преданию, его приговорили к сожжению, но сильный дождь погасил огонь. Позднее мученика казнили.

Народные приметы на Платона и Романа

С днем памяти мучеников, 18 ноября, связывали наблюдения за инеем, ветром и изменениями температуры. По этим признакам судили о ближайших холодах и погоде зимой.

По народной примете, иней на деревьях и траве предвещал морозные и ясные дни Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Иней на деревьях или траве – к морозам и ясной погоде в ближайшие дни.

– к морозам и ясной погоде в ближайшие дни. Погода быстро меняется в течение дня – зиму ожидали такой же переменчивой.

– зиму ожидали такой же переменчивой. Дует сильный ветер – зимой ожидали много метелей.

– зимой ожидали много метелей. Теплая погода – по поверьям, морозы должны были прийти нескоро.

Что нельзя делать 19 ноября

День памяти мучеников приходится на Рождественский пост, поэтому часть ограничений касалась еды и развлечений.

Не ссорились, не сквернословили и не желали зла. Верили, что ссора, начатая в этот день, может затянуться на весь год.

Верили, что ссора, начатая в этот день, может затянуться на весь год. Не брались за тяжелую работу. По народному обычаю откладывали изнурительные дела, уборку, стирку, глаженье и рукоделие.

По народному обычаю откладывали изнурительные дела, уборку, стирку, глаженье и рукоделие. Не отказывали в милостыне. Помочь нуждающимся считали важным делом в этот день.

Помочь нуждающимся считали важным делом в этот день. Не употребляли мясные блюда и алкоголь. Эти ограничения связывали с соблюдением Рождественского поста.

Эти ограничения связывали с соблюдением Рождественского поста. Не устраивали шумных гуляний. Во время поста воздерживались от бурных развлечений, громкого пения и танцев.

Как сообщал "Телеграф", Рождественский пост по новому календарю длится с 15 ноября до 24 декабря, сочетая воздержание в пище с молитвой и добрыми делами о подготовке к Рождеству. Итак, ограничения касаются не только питания: верующие также стремятся прощать обиды и избегать ссор, осуждения и сквернословия.