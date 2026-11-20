Ближче до кінця місяця дощі зміняться снігом

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Наприкінці листопада в більшості областей України морози можливі навіть удень, а вночі температура може опуститися до −12 °С. Похолодання відчує вся країна вже 24–25 листопада, коли зі Скандинавії надійде холодне повітря. Місцями випаде сніг, і найбільше шансів, що він ненадовго вкриє землю, — на заході та північному заході.

Таким прогнозом з "Телеграфом" поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

Перші 20 днів листопада в більшості областей були в середньому на 0,5–2,5 °С теплішими за норму. Прохолодніше було на крайньому заході, де часто траплялися приморозки, а подекуди вже випав перший сніг. Через циклони майже по всій Україні було багато опадів. В окремих регіонах за ці 20 днів випало від півтори до трьох місячних норм.

Де 23 листопада очікують рясних дощів

З 21 до 25 листопада над більшою частиною Європи формуватимуться циклони. Західні та південно-західні вітри приноситимуть в Україну вологе повітря, тож час від часу випадатимуть опади. 23 листопада в центральних, південних і східних областях очікуються рясні дощі, часом із мокрим снігом.

З 21 до 23 листопада в більшості областей вдень буде від +2 до +8 °С, а вночі — від −3 до +3 °С. Найтепліше буде на півдні та в Криму, де навіть уночі прогнозують від +1 до +6 °С, а вдень повітря прогріється до +9…+15 °С.

Коли випаде сніг і вдарять морози

24–25 листопада слідом за південним циклоном в Україну прийде холодне повітря зі Скандинавії. Вітер зміниться на північний та північно-західний.

Наприкінці листопада може початися метеорологічна зима Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Похолодання супроводжуватиметься поривчастим північним та північно-західним вітром, а також випаданням снігу, мокрого снігу, місцями снігової крупи", — розповів Кібальчич.

Сильних снігопадів метеоролог не прогнозує, але на заході та північному заході сніг місцями ненадовго затримається. Із 24 листопада нічна температура поступово знизиться до −3…−8 °С, а вдень триматиметься близько нуля.

З 25 листопада погоду дедалі більше визначатиме скандинавський антициклон. До кінця місяця буде переважно сухо й холодно. В останні дні листопада в більшості областей уночі очікують від −12 до −5 °С, удень — від −7 до −1 °С.

"Ймовірно, саме з цієї пори почнеться настання метеорологічної зими, коли середньодобові температури триматимуться переважно нижче 0 °С", — пояснив Кібальчич.

На карті показано, наскільки середня температура в Європі з 27 листопада до 4 грудня, за прогнозом, відрізнятиметься від норми.

Наприкінці листопада скандинавський антициклон принесе в Україну переважно суху й холодну погоду Джерело: Скриншот

Як повідомляв "Телеграф", зиму прогнозують м’якою, але в січні й лютому температура в Україні може опускатися до −15 °C.