Віддаленість Кубер-Педі робить доставку дизеля дорогою та залежною від погоди

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Австралійське Кубер-Педі забезпечує себе електрикою завдяки поєднанню вітрових турбін, сонячних панелей та акумулятора. Дизельну електростанцію залишили резервом: гібридна система скорочує потребу в пальному, яке доводиться доставляти через пустелю.

Оператор EDL розповів повідомив, що станція пропрацювала без дизеля 116 годин поспіль – майже п’ять діб. Гібридний комплекс розпочав роботу в середині 2017 року.

Як поєднали генерацію, акумулятор і резерв

За описом EDL, комплекс об’єднує вітрову генерацію потужністю 4 МВт, сонячну – 1 МВт та акумулятор потужністю 1 МВт і місткістю 500 кВт·год. Резерв забезпечує дизельна генерація потужністю 4,15 МВт.

Сонячні панелі й вітрові турбіни виробляють електрику, а акумулятор дає змогу накопичувати її та віддавати в мережу. Потужність батареї показує, з якою швидкістю вона здатна подавати енергію, а місткість – який її запас може зберігати.

Дизельна генерація залишається резервною частиною автономної мережі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Усі ці складники мають працювати як одна автономна система. У звіті за другий рік комерційної експлуатації, який оприлюднило Австралійське агентство відновлюваної енергетики, серед обладнання названо вдосконалену систему керування гібридною автономною мережею, дизельні джерела безперебійного живлення та динамічний резистор. Вони інтегровані з обладнанням наявної дизельної електростанції.

Скільки пального вдалося заощадити

За підсумками роботи, наведеними EDL у січні 2025 року, середня частка відновлюваної енергії за весь час експлуатації становила 74%. Сукупно станція вже понад 25 000 годин працювала повністю на відновлюваній енергії – за умов, які дозволяли тримати дизельну частину вимкненою.

"Гібридна система дала суттєві експлуатаційні переваги, зокрема значне скорочення перебоїв, пов’язаних із генерацією, та зменшення споживання дизельного пального і пов’язаних із ним викидів парникових газів на 64%", – сказав генеральний менеджер EDL з енергозабезпечення віддалених територій Джефф Гоблі.

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