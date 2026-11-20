Чому Ford Fiesta назвали вдалим автомобілем для пенсіонерів

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Для водіїв старшого віку важливо обирати автомобіль, яким легко керувати в міських умовах, зручно паркуватися та не доводиться витрачати багато грошей на пальне й обслуговування.

Однією з моделей, на яку варто звернути увагу під час пошуку недорогої вживаної машини, є Ford Fiesta. Про переваги цього автомобіля для старших водіїв пише британське видання Saga у матеріалі про найкращі машини для людей, які стають старшими.

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Чим Ford Fiesta може зацікавити пенсіонерів

Як зазначає Saga, модель була одним із найпопулярніших автомобілів у Великій Британії, а з 2009-го до 2020 року навіть очолювала рейтинг продажів нових машин у країні.

Видання називає Fiesta вдалим бюджетним варіантом для старших водіїв. Автомобіль має просте керування, комфортний салон і невелику витрату пального. Крім того, на вторинному ринку представлено багато таких машин, тому можна вибрати комплектацію відповідно до власних потреб і фінансових можливостей.

З 2009-го до 2020 року Ford Fiesta очолювала рейтинг продажів у Великій Британії Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Скільки коштує Ford Fiesta в Україні

На українському вторинному ринку вартість Ford Fiesta залежить від року випуску, пробігу, комплектації та технічного стану. Найдешевші екземпляри старих поколінь можна знайти приблизно за 1300 доларів, тоді як за новіші автомобілі доведеться заплатити значно більше.

Орієнтовні ціни такі:

Кінець 1990-х — 2008 рік: 1300–3650 доларів (приблизно 58 500–164 100 грн).

1300–3650 доларів (приблизно 58 500–164 100 грн). 2012–2014 роки: 5500–7000 доларів (приблизно 245 000–390 000 грн).

5500–7000 доларів (приблизно 245 000–390 000 грн). 2016–2019 роки: 7200–9500 доларів і більше (приблизно 324 000–430 000 грн і вище).

Медіанна вартість Ford Fiesta на українському ринку становить близько 5500 доларів, а найбільше пропозицій зосереджено в діапазоні 3500–7000 доларів.

Найбільше пропозицій Ford Fiesta в Україні зосереджено в діапазоні 3500–7000 доларів Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" розповідав про компактний електромобіль, який на українському ринку можна знайти приблизно за 4 тисячі доларів і який може стати практичним варіантом для пенсіонерів, що переважно їздять містом.