В Одесі знову змило людину у море: чи жива дівчина, що відомо (відео)

Це вже другий випадок у червні

Не встигли українці оговтатись від жахливої смерті 20-річної поліціянтки з Рівненщини, як в Одесі знову змило людину у море. Спочатку дівчину збило з ніг, а потім унесло в море.

Інцидент потрапив на відео, яке поширилось увечері 17 червня в місцевих телеграм-каналах. Наразі невідомо, чи жива дівчина.

На відео можна побачити, як дівчина йде по пірсу у напрямку моря, попри величезні хвилі. В якийсь момент вона починає триматись за стовпчик.

Одна з потужних хвиль збиває її ніг. За кілька секунд дівчину знову накриває водою і вона зникає з поля зору. Дівчину унесло в море і невідомо чи вона досі жива.

Зазначимо, що увечері синоптики попереджали про грозу у місті. При цьому природному явищі підвищений ризик шторму на морі. Вітер призводить до утворення більших та сильніших хвиль. Море стає більш бурхливим, тому знаходитись біля нього ще небезпечніше.

Нагадаємо, що 2 червня в Одесі потонула 20-річна дівчина. Її звали Олександра Олещук. Вона відпочивала на пірсі, коли її збила з ніг хвиля та винесла у море. Пошукова операція тривала декілька днів, але знайти тіло поліцейської змогли лише 5 червня.

Олександру Олещук поховали на Рівненщині. Попрощатись з нею прийшли рідні, колеги та небайдужі українці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому варто утриматись від відпочинку на одеських пляжах. Ця порада не пов’язана з хвилями, які унесли в море вже двох людей за півмісяця.