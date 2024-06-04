Загибель поліцейської на морі в Одесі: пошуки продовжуються, але є нова деталь

Вже було досліджено 10 тис. м2 дна та 10 км уздовж берегової лінії

В Одесі продовжуються пошуки 20-річної поліцейської Олександри Олещук, яку сильною хвилею змило в морі з пірсу під час відпочинку. Саму дівчину поки що знайти не вдалося, проте вже є нова деталь у справі.

Про це пише "Суспільне", посилаючись на інформацію у ДСНС. Зазначається, що водолази знайшли взуття Олещук у морі.

Наразі пошуки поліцейської продовжуються. Вже було досліджено 10 тис. м2 дна та 10 км вздовж берегової лінії.

Зазначимо, що 1 червня Олександра Олещук приїхала на відпочинок до Одеси із Рівного, де вона обіймала посаду дільничного офіцера поліції Рівненського районного управління поліції (РУП). Відомо, що у квітні 2023 року закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ.

Наступного дня, 2 червня, дівчина вирушила на прогулянку із компанією на узбережжі Аркадії. Під час фотографування на пірсі морська хвиля збила Олександру з ніг. Вона впала і вдарилася головою. Наступна хвиля змила її в морі.

Пошуки Олександри продовжуються досі. Вона оголошена зниклою безвісти.

Олександра Олещук. Фото: Рівне Вечірнє

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що момент трагедії на пірсі, де Олександру Олещук змило двома хвилями, потрапив на відео. На кадрах видно, що дівчина фотографувалася, як раптом трапився нещасний випадок.