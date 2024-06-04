Операція не припиняється ні на мить: що відомо про пошуки поліцейської, яку змило хвилею в Одесі у море (нові фото, відео)

Раніше знайшли взуття дівчини

Увечері 4 червня в Одесі продовжується пошук 20-річної поліцейської Олександри Олещук, яка зникла у Чорному морі. Водолази дослідили 15 тисяч квадратних метрів водойми.

Тіла поліцейської досі не знайшли, пошуки тривають. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

"Водолази продовжують шукати зниклу дівчину в Чорному морі. Сьогодні водолазами ДСНС обстежено 15000 м2 акваторії Чорного моря, щоб знайти дівчину, яку позавчора хвилею змило з пірса.

Але, на жаль, на цей час зниклої поки не знайдено. Пошукові роботи тривають", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше водолази знайшли взуття Олещук. Дівчина вважається зниклою безвісти.

Трагедія сталась увечері 2 червня в Аркадії. Дівчина приїхала з Рівного відпочити в Одесу і робила на пірсі фото на пам’ять. В якийсь момент потужна хвиля збила її з ніг, а друга — віднесла у море. Дівчину одразу почали шукати водолази.

Потім стало відомо, що дівчину звати Олександра Олещук. Вона родом з Рівненщини, працює у поліції. В Одесу приїхала на відпочинок та не перебувала на службі під час інциденту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про 20-річну поліцейську, яку віднесло у Чорне море. Вона є випускницею одного з відомих навчальних закладів на заході України.