В Одессе снова смыло человека в море: жива ли девушка, что известно (видео)

Это уже второй случай в июне

Не успели украинцы оправиться от ужасной смерти 20-летней полицейской из Ровенской области, как в Одессе снова смыло человека в море. Сначала девушку сбило с ног, а затем унесло в море.

Инцидент попал на видео, распространившееся вечером 17 июня в местных телеграм-каналах. Пока неизвестно, жива ли девушка.

На видео можно увидеть, как девушка идет по пирсу в направлении моря, несмотря на огромные волны. В какой-то момент она начинает держаться за столбик.

Одна из мощных волн сбивает ее с ног. Через несколько секунд девушку снова накрывает водой и она исчезает из виду. Девушку унесло в море и до сих пор неизвестно жива ли она.

Вечером синоптики предупреждали о грозе в городе. При этом природном явлении повышен риск шторма на море. Ветер приводит к образованию больших и сильных волн. Море становится бурным и неспокойным, поэтому находиться возле него еще опаснее.

Напомним, что 2 июня в Одессе утонула 20-летняя девушка. Ее звали Александра Олещук. Она отдыхала на пирсе, когда ее сбила с ног волна и унесла в море. Поисковая операция продолжалась несколько дней, но найти тело полицейской смогли только 5 июня.

Александру Олещук похоронили в Ровенской области. Проститься с ней пришли родные, коллеги и неравнодушные украинцы.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему стоит воздержаться от отдыха на одесских пляжах. Этот совет не связан с волнами, которые унесли в море уже два человека за полмесяца.