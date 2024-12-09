Суд дав три роки умовно за торгівлю електронними сигаретами

У нього також вилучили контрафактні товари майже на 1,3 мільйона гривень

Одеський суд ухвалив вирок 22-річному хлопцеві, який нелегально продавав електронні сигарети в мережі інтернет. Йому присудили штраф у розмірі 85 000 гривень та призначили три роки умовно.

При цьому у нього за місцем проживання вилучили незаконно виготовлені товари вартістю майже 1,3 мільйона гривень. Про це повідомили у прес-службі БЕБ України.

Згідно з матеріалами справи, 22-річний мешканець Одеси в інтернеті налагодив нелегальний продаж електронних сигарет та аксесуарів до них. Для цього хлопець створив спеціальний веб-сайт і сторінку в Instagram, де він вів листування з клієнтами і приймав замовлення.

Товари одесит відправляв по всій території України поштою. Оплату приймав на банківську карту або електронний гаманець.

При цьому "бізнесмен" не був зареєстрований як фізособа підприємець і не мав ліцензій на виготовлення та торгівлю підакцизними товарами.

Під час обшуків за місцем проживання одесита було виявлено та вилучено понад 600 електронних цигарок, близько 250 банок із рідиною, пристрої для куріння та аксесуари. Вартість товарів становить майже 1,3 мільйона гривень.

Всі товари були без акцизів та сертифікатів, що підтверджує їхнє незаконне виготовлення. Все виявлене біло вилучено та підлягає знищенню.

Одеський суд визнав чоловіка винним одразу за декількома статтями КК України та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 85 000 гривень, а також позбавлення волі на 3 роки з випробувальним терміном 1 рік.

Нагадаємо, у липні минулого року в Україні набуло чинності обмеження на куріння електронних сигарет. Також заборонено рекламу будь-яких тютюнових виробів, щоб відвадити насамперед дітей від цієї шкідливої звички.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки Україна недоотримує від тіньового ринку сигарет і хто в цьому винен. Експерти припускають, що приблизно кожна третя цигарка в Україні сьогодні є нелегальною.