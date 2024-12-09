Суд дал три года условно за торговлю электронными сигаретами

У него также изъяли контрафактных товаров почти на 1,3 миллиона гривен

Одесский суд вынес приговор 22-летнему парню, который нелегально продавал электронные сигареты в сети интернет. Ему присудили штраф в размере 85 000 гривен и назначили три года условно.

При этом у него по месту жительства изъяли незаконно изготовленные товары стоимостью почти 1,3 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ Украины.

Согласно материалам дела, 22-летний житель Одессы в интернете наладил нелегальную продажу электронных сигарет и аксессуаров к ним. Для этого парень создал специальный веб-сайт и страницу в Instagram, где он вел переписку с клиентами и принимал заказы.

Товары одессит отправлял по всей территории Украины по почте. Оплату принимал на банковскую карту или электронный кошелек.

При этом "бизнесмен" не был зарегистрирован как физлицо предприниматель и не имел лицензий на изготовление и торговлю подакцизными товарами.

Во время обысков по месту жительства одессита было обнаружено и изъято более 600 электронных сигарет, около 250 банок с жидкостью, устройства для курения и аксессуары. Стоимость товаров составляют почти 1,3 миллиона гривен.

Все товары были без акцизов и сертификатов, что подтверждает их незаконное изготовление. Все обнаруженное бело изъято и подлежит уничтожению.

Одесский суд признал мужчину виновным сразу по нескольким статьям УК Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 85 000 гривен, а также лишение свободы на 3 года с испытательным сроком 1 год.

Напомним, в июле прошлого года в Украине вступило в силу ограничение на курение электронных сигарет. Также запрещена реклама любых табачных изделий, чтобы отвадить, в первую очередь, детей от этой вредной привычки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько Украина недополучает от теневого рынка сигарет и кто в этом виноват. Эксперты предполагают, что примерно каждая третья сигарета в Украине сегодня – нелегальная.