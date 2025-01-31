Росіяни атакували Одесу балістикою: що відбувається у місті

У місті пролунали вибухи

Російські окупанти кілька днів поспіль атакують Одесу: у п’ятницю, 31 січня, вони завдали удару балістикою по місту.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфу". Росіяни двічі атакували місто: о 19:25 та 19:55. За даними місцевих ЗМІ та Telegram-каналів, вибухи пролунали у центрі міста.

Постраждав готель "Брістоль": він розташований у центральній частині Одеси.

Вибухова хвиля також вибила вікна в будинках, розташованих поруч.

UPD: О 20.04 стало відомо, що на місто випустили ще балістичні ракети.

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