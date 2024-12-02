"Зрада" скасовується. Чому Україна дала добро на продаж найбільшого контейнерного термінала

Угода дасть поштовх розвитку контейнерного термінала Одеса

Компанія MSC Group, світовий лідер контейнерних перевезень, 28 листопада оголосила про завершення купівлі 49,9% німецької компанії Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA), якій належать контейнерні термінали в портах Одеси, Гамбурга, Таллінна та Трієста.

Завершення угоди стало можливим, зокрема після того, як Антимонопольний комітет України (АМКУ) 14 листопада завершив розслідування справи , зняв раніше висунуті підозри в монополізації ринку перевалки контейнерних вантажів і фактично дозволив MSC Group стати власником найбільшого українського контейнерного термінала в Одесі (ДП КТО — Дочірнє підприємство Контейнерний термінал Одеса) спільно з муніципалітетом Гамбурга.

Як раніше повідомляв "Телеграф", АМКУ побачив в угоді негативні наслідки і 26 липня 2024 року ініціював розгляд справи про концентрацію. Цим рішенням комітет фактично припинив угоду між MSC та HHLA. Фахівці комітету підозрювали, що за певних умов ця угода (про продаж акцій) може призвести до монополізації ринку перевалки контейнерних вантажів у межах порту Одеса.

Під час розслідування, яке тривало понад чотири місяці, АМКУ з метою об’єктивної оцінки наслідків злиття опитав багатьох учасників ринку: як конкурентів, так і споживачів послуг, а також державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (ДП АМПУ).

Більшість із них вважали, що угода не вплине на діяльність суб’єктів господарювання, які ведуть бізнес у порту Одеса. Навпаки, HHLA отримає сильного партнера в особі MSC, який допоможе швидко покращити та розвинути одеський контейнерний термінал.

Проте один не названий споживач послуг порту запротестував. Він висловив побоювання, що встановлення контролю групою MSC над контейнерним терміналом дасть їй перевагу над конкурентами та може призвести до усунення з ринку одного з його учасників. Тим більше, що в умовах повномасштабного вторгнення РФ та блокади морських портів поява нових учасників на ринку контейнерної перевалки є малоймовірною.

З огляду на це, АМКУ довелося вимагати від MSC Group та HHLA надати зобов’язання, які дозволять усунути негативний вплив угоди на конкуренцію. 1 листопада представник MSC надав необхідне зобов’язання. Відповідно до процедури розгляду таких справ Комітет вивісив ці зобов’язання у себе на сайті для зауважень та пропозицій від інших учасників ринку. Як повідомив АМКУ, таких пропозицій не надійшло.

Оскільки реакції з боку конкурентів не було, комітет дійшов висновку, що зобов’язання, запропоновані учасниками концентрації, не суперечать інтересам учасників ринку. На черговому засіданні правочин було вирішено.

"Здійснення концентрації має бути зумовлене виконанням зобов’язань, які будуть усувати негативний вплив концентрації та забезпечать наявність конкуренції на вказаному ринку", — підбив підсумок чотиримісячного розгляду АМКУ.

У свою чергу, генеральний директор MSC Сорен Тофт на церемонії закриття угоди в Гамбурзі 28 листопада пообіцяв виконати угоду. "Ми інвестуватимемо в зростання, технології та інфраструктуру, щоб підвищити конкурентоспроможність HHLA", — заявив він.

MSC Group зобов’язалася значно збільшити вантажообіг на терміналах HHLA до мінімального обсягу 1 000 000 TEU (двадцятифутовий еквівалент — умовна одиниця виміру місткості вантажних транспортних засобів) на рік з 2031 року. Крім того, співвласники домовилися надати 450 мільйонів євро у вигляді акціонерного капіталу для підтримки необхідних інвестицій у компанію.

Надалі HHLA функціонуватиме як стратегічне спільне підприємство, в якому місто Гамбург володітиме часткою у розмірі 50,1%, а 49,9%, що залишилися, належать MSC Group. Місто Гамбург та MSC Group прагнуть просувати стратегічний розвиток HHLA та порту Гамбург, повідомляється на сайті компанії.

"Угода дасть поштовх розвитку контейнерного термінала Одеса (ДП КТО), оскільки туди можуть прийти нові контейнерні лінії", — вважає CEO Інформалл груп Василь Веселовський.

"Очевидно, що MSC Group та HHLA зобов’язалися організувати функціонування контейнерного термінала Одеса за системою Common Use Terminal Equipment (CUTE) ("Термінальне обладнання загального користування")", — пояснив експерт, коментуючи взяті на вимогу АМКУ зобов’язання учасників угоди.

Система CUTE дозволяє кільком операторам отримувати доступ і використовувати спільне термінальне обладнання.

Стратегічним інтересом оператора ДП КТО є не надання преференцій материнській компанії, а навпаки, надання послуг, зокрема й іншим контейнерним лініям, базуючись на доході, що генерує MSC, який прив’язаний до термінала, вважає Веселовський.

Він розповів, що Одеса є, як правило, кінцевою точкою для контейнеровозів, звідки контейнери практично ніколи не перевалюються морем в інші порти. Ексклюзивні умови обслуговування вантажопотоків лише однієї контейнерної лінії у такій кінцевій точці були б згубними для бізнесу оператора контейнерного термінала. Тому конкурентною перевагою ДП КТО є надання послуг усім, кого він може туди залучити, пояснив експерт.

Довідка

MSC — світовий лідер у галузі транспорту та логістики, приватна компанія, заснована в 1970 році Джанлуїджі Апонте. Як одна з провідних світових ліній контейнерних перевезень MSC має 675 офісів у 155 країнах світу.

MSC Group – світовий лідер контейнерних перевезень

Компанія містить флот із 850 суден, який забезпечує своєчасну доставку товарів та послуг клієнтам усіх галузей та розмірів. Діяльність MSC Group також включає сухопутні перевезення, логістику та портфель операцій портових терміналів, що росте. Судноплавна лінія MSC здійснює плавання 300 торговими маршрутами і заходить у 520 портів, перевозячи близько 24,5 млн TEU щорічно. MSC Group, включаючи її пасажирський бізнес, налічує 200 тисяч співробітників по всьому світу.