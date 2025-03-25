Зникнення 16-річної дівчини в Одесі обернулося трагедією: в іншій області знайшли її тіло

Мати заявила про зникнення лише через 9 днів

Неповнолітню Анастасію Парфенову, яка зникла ще 13 березня в Одесі, знайшли мертвою в іншому куточку України. Попередньо, слідів насильницької смерті не знайдено, однак остаточний висновок надасть експертиза.

Про це повідомила поліція Одеської області. Як зазначили правоохоронці, тіло 16-річної знайшли на території Львівської області.

Про зникнення дівчини заявила її мати, звернувшись до поліції вночі 22 березня. Одразу після отримання повідомлення одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження та оголосили її в розшук. Орієнтування передали особовому складу поліції та громадськості.

Уже 24 березня тіло дівчини знайшли на території одного з населених пунктів Львівщини. Судово-медичний експерт, який проводив попередній огляд, не виявив ознак насильницької смерті. Проте для встановлення точної причини смерті тіло направили на додаткову експертизу.

Нагадаємо, що Анастасію востаннє бачили 13 березня — перед тим, як вона пішла з дому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні 2024 року правоохоронці Одеси розшукували 13-річну дівчину Тетяну Мартиновську. Вона так само пішла з дому та більше не поверталася.

Також 8 вересня того ж року в місцевій водоймі Одещини знайшли тіло загиблої 16-річної Олени Пелін. Експерти помітили ознаки вбивства та оголосили про підозру одному чоловікові. Він зізнався у скоєному та дав свідчення щодо обставин злочину.