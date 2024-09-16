Зникла три дні тому: 13-річну одеситку розшукує поліція, фото

Поліція звернулася до громадян по допомогу

Поліція розшукує 13-річну мешканку Одеси Тетяну Мартиновську. Вона пішла з дому три дні тому, 13 вересня, і досі не повернулася.

Інформація повідомила у прес-службі ГУНП Одеської області. Інформація з'явилася на офіційному веб-сайті відомства.

Прикмети: зріст 167 см, темне волосся, середньої статури, карі очі.

Особлива прикмета: шрам на верхній губі.

В день зникнення дівчина була одягнена у сіру футболку та джинсові бриджі.

Більше ніякої інформації про зниклу дівчинку невідомо. Тому поліція звернулася до громадян по допомогу.

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дівчини, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону 0 (4872) 3 44 56 або 102", – йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Київщині розшукали дівчинку, яка пішла до школи та не повернулася. На щастя, правоохоронцям вдалося розшукати дівчинку та повернути її батькам. Повідомляється, що школярка не стала жертвою злочинів і з нею все гаразд.