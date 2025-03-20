Знімала відео та фото для OnlyFans: що відомо про Марію Ковальчук, яку знайшли з переломами в Дубаї

Дівчина прибула у Дубаї 15 лютого, а 9 березня загадково зникла

Модель з України Марія Ковальчук, яка зникла на початку березня у Дубаї і не виходила на зв’язок вісім днів, була знайдена на узбіччі дороги. Зараз дівчина перебуває у лікарні у важкому стані — у неї переламані руки, ноги та хребет, вона перенесла три операції і не може говорити.

Зникла 20-річна модель після вечірки з шейхами. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Марію Ковальчук.

Що відомо про Марію Ковальчук

Марія Ковальчук родом зі Львова, як зазначила її мама, Анна Ковальчук. Дівчина прилетіла у Дубаї 15 лютого 2025 року. Вона працювала моделлю та знімала відео для платформи OnlyFans за даними OBOZ.UA — соцмережі з інтимним контентом, доступ до якого для інших користувачів платний.

Дівчина брала участь в акції "Boris for Peace!". Вона присвячена Борису Кагарлицькому — політологу із Росії, проти якого була порушена справа про вибух на Керченському (Кримському) мосту 2022 року. У Росії його засудили на 5 років за "виправдання тероризму".

Востаннє на зв'язок з рідними Марія виходила 9 березня. Вона поїхала на вечірку до шейхів. За словами її матері, дівчина повідомила, що залишиться у чоловіків ще на день. Після цього Марія не відповідала на дзвінки та повідомлення.

19 березня її знайшли на узбіччі дороги у критичному стані. У дівчини були переломані ноги, руки та хребет. Після цього її доставили до лікарні, де вона перенесла три операції і зараз майже не може говорити. Рідні Марії бояться, що її могли утримувати проти її волі і припускають, що дівчина могла стати жертвою сексуального рабства, де її ґвалтували, а потім викинули на дорогу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про стан Марії Ковальчук. Вона перенесла складні операції і не може говорити.